Bassano del Grappa | bambino di tre anni scomparso mentre cammina con la mamma | «L' ho

leggo

: #ULTIMORA VENEZIA: Bimbo di 3 anni sparisce a Bassano del Grappa, il piccolo stava giocando mentre i familiari si t… - NewsTG_ : #ULTIMORA VENEZIA: Bimbo di 3 anni sparisce a Bassano del Grappa, il piccolo stava giocando mentre i familiari si t… - leggoit : Bambino di tre anni scomparso mentre cammina con la mamma a Bassano del Grappa: «L'ho perso di vista» - mattinodinapoli : Giallo a #bassano del Grappa, #bimbo di tre anni sparisce mentre ?cammina lungo il canale con la mamma -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Undi tre(e non di una bambina, come detto in precedenza) èdel. Ore d'ansia per una madre che ha denunciato la sparizione del piccolo: i due...