Bassano | bambino di 3 anni scompare | si teme sia scivolato in un canale

Bassano del Grappa - bambino di tre anni scomparso mentre cammina con la mamma vicino a un canale : «L'ho perso di vista» : Un bambino di tre anni (e non di una bambina, come detto in precedenza) è scomparso a Bassano del Grappa. Ore d'ansia per una madre che ha denunciato la sparizione del piccolo: i due...

Bassano - scomparso bambino di tre anni : ricerche in corso/ Ultime notizie : si teme caduta nel fiume : Bassano, scomparso bambino di tre anni: ricerche in corso, si teme caduta nel fiume. Ultime notizie: una taske force sul posto per controllare l'area alla ricerca del piccolo(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:48:00 GMT)