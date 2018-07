Basket | Nazionale femminile | le convocate dell’Italia per il raduno di agosto e le

Basket - è Petrucci a parlare : “Le porte della Nazionale per Danilo Gallinari sono sempre aperte” : Sembra essere arrivata ad un punto di svolta la polemica che si era creata nei giorni scorsi tra Danilo Gallinari e la Nazionale italiana di Basket. Dalle parole del ct azzurro Meo Sacchetti “Chi ha un solo dubbio se ne stia a casa, senza rimpianti”, alla risposta via social con una lettera diretta alla Federazione da parte dell’ala dei Clippers “Non permetto a nessuno di mettere in dubbio il mio attaccamento alla maglia ...

Basket - Nazionale è gelo tra Sacchetti e Gallinari 'Il suo approccio non mi è piaciuto' : GRONINGEN - E' gelo tra Meo Sacchetti e Danilo Gallinari. Il ct azzurro, alla vigilia dell'ultima gara della prima fase delle qualificazioni mondiali contro l'Olanda , ore 18, , smentisce, di fatto, ...

Basket - Meo Sacchetti smentisce Gallinari : “Non mi ha dato disponibilità - credevo ci tenesse all’Italia”. Polemica in Nazionale : Infiamma il caso Danilo Gallinari alla vigilia di Italia-Olanda, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. Nei giorni scorsi, infatti, il giocatore aveva rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui aveva dichiarato che sarebbe stato disponibile per giocare con la Nazionale le due partite di settembre e che non era riuscito a presentarsi al raduno estivo a causa dei problemi fisici che hanno compromesso la ...

Basket – La Nazionale italiana arriva a Groningen - in serata il primo allenamento : Azzurri a Groningen. In serata il primo allenamento e domani il CT Sacchetti svelerà i 12 per la gara contro i Paesi Bassi Dopo un volo di due ore da Trieste, gli Azzurri sono arrivati nel primo pomeriggio a Groningen, nel nord dell’Olanda, dove domenica chiuderanno la prima fase di qualificazione al Mondiale FIBA 2019 affrontando i padroni di casa alle 18.00 (diretta Sky Sport HD). In serata il primo allenamento al Martini Plaza, mentre ...

Basket - Gallinari vuole la Nazionale ma c’è un intoppo non da poco : Danilo Gallinari e la Nazionale, una querelle destinata a durare sino al mese di settembre quando ci saranno le nuove convocazioni di Sacchetti Danilo Gallinari è ancora alle prese con il problema alla mano che ha pesantemente condizionato la sua annata ai Clippers. Il cestista azzurro vorrebbe tornare in Nazionale, ma la sua franchigia si oppone, come rivelato alla Gazzetta dello sport: “Purtroppo dovrò saltare queste due gare con ...

Basket - distorsione alla caviglia per Hackett : Daniel lascia il raduno della Nazionale : Daniel Hackett è stato autorizzato a lasciare il raduno della Nazionale di Basket, dopo la lieve distorsione alla caviglia destra rimediata ieri nel match contro la Croazia Dopo la lieve distorsione alla caviglia destra patita ieri sera nel match contro la Croazia, Daniel Hackett non partirà con i compagni alla volta di Groningen, dove l’Italia chiuderà la prima fase delle qualificazioni al Mondiale FIBA 2019 contro i Paesi Bassi. Hackett ...

Basket - l’avvicinamento della Nazionale azzurra al match contro la Croazia : Prima la conferenza stampa di Meo Sacchetti, poi il match contro la Croazia per la Nazionale italiana: ecco tutti gli appuntamenti con gli azzurri Si avvicina a grandi passi la sfida degli Azzurri alla Croazia del 28 giugno prossimo (20.45, diretta Sky Sport HD). La Nazionale di Meo Sacchetti è in raduno da tre giorni a Trieste e le sessioni di allenamento procedono a buon ritmo. Si avvicina anche il momento delle scelte: il CT, che al momento ...

Basket – Al via oggi il raduno della Nazionale maschile : Pascolo out per artrosinovite : Nazionale A: comincia oggi il ritiro a Trieste. Non ci sarà Davide Pascolo, out per artrosinovite del ginocchio destro. L’Italia prepara le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio) Comincia oggi il percorso che porterà la Nazionale verso le gare contro Croazia (28 giugno) e Paesi Bassi (1 luglio), ultimi due impegni della prima fase di qualificazione al Mondiale 2019. Gli Azzurri, già qualificati alla seconda fase, hanno ...

Basket – Nazionale femminile : terminato il raduno di Parma - tre amichevoli ad agosto : Nazionale A femminile, chiuso oggi il raduno di Parma. Ad agosto amichevoli con Wake Forest, Francia e Israele. EuroBasket Women Qualifiers, Italia-Svezia si giocherà a La Spezia Si è chiuso oggi pomeriggio a Parma il raduno della Nazionale femminile. Così coach Marco Crespi al termine dell’ultimo allenamento. “Quattro giorni di energia. Sul campo e fuori dal campo. Di bella energia. Passo dopo passo verso l’appuntamento così importante di ...

Barilla rinnova la sponsorship con la Nazionale Italiana di Basket : Del resto lo sport è energia, slancio, impegno, proprio come la pasta Barilla: energia buona che accende la vita, nutre le passioni e le trasforma in progetti vincenti. Per questo la pasta non è solo ...

?Basket – Al via il raduno della Nazionale - 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti : Il raduno della Nazionale A da oggi a venerdì a Roma: 14 giocatori a disposizione di coach Sacchetti < p style=”text-align: justify;”>E’ iniziato oggi al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” all’Acqua Acetosa, il raduno della Nazionale. Sono 14 i giocatori a disposizione del Commissario Tecnico Meo Sacchetti. Rispetto al raduno della seconda metà di maggio, tornano a disposizione Filloy, Fontecchio, Brian Sacchetti, ...

Treviglio Basket - Mezzanotte e Palumbo nella Nazionale di coach Meo Sacchetti : Addirittura due i giocatori del Treviglio , ex Remer, nella lista dei ventiquattro convocati dal commissario tecnico azzurro Meo Sacchetti nella lista Fiba per partecipare alle prossime sfide contro ...

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile in raduno per la World Cup 2018 : FIBA 3×3 World CUP. Domani a Roma il raduno della Nazionale Open Femminile a Roma Si raduna domani 31 maggio, a Roma alle 12.00, la Nazionale Open Femminile in preparazione per la 3×3 FIBA World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila dall’8 al 12 giugno. Esordio per l’Italia il 9 giugno alle 10.00 (ora italiana) contro la Malesia e poi alle 12.00 contro il Turkmenistan. L’11 giugno le altre due ...

Basket – Nazionale Femminile a Parma dal 14 al 17 giugno - il Coach Crespi : “raduno con un duplice obiettivo” : Parla il Coach Crespi sul prossimo raduno della Nazionale Femminile a Parma dal 14 al 17 giugno Torna al lavoro la Nazionale Femminile, che dal 14 al 17 giugno si raduna a Parma. “Questo raduno ha un duplice obiettivo – spiega il CT Marco Crespi – Il primo, quello di essere in campo con un gruppo di ragazze che abbiamo seguito in ogni campionato, per trasmettere l’idea che tante possono sognare la maglia azzurra, e che è proprio il ...