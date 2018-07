Basket – Le azzurre in raduno a Treviso dall’11 agosto | cinque amichevoli in vista

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : azzurri sconfitti ma primi - eliminate le azzurre : Continua il torneo di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo 2018. Dopo la bella vittoria con la Tunisia, gli azzurri (Riccardo Bolpin, Vittorio Nobile, Marco Spissu, Leonardo Totè) sono stati sconfitti di un solo punto dalla Croazia per 19-18. Un ko comunque che ha comunque permesso agli azzurri di chiudere al primo posto il proprio girone. Ora nei quarti l’Italia affronterà la seconda del girone D alle 17.40. Purtroppo non è bastata ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : gli azzurri dominano la Tunisia. Due sconfitte per le azzurre : Esordio con vittoria per gli azzurri nel torneo maschile di Basket 3×3 ai Giochi del Mediterraneo. L’Italia ha demolito la Tunisia per 21-5, trascinata dai nove punti di un ottimo Totè. Domani appuntamento con la Croazia per provare a vincere il girone e ad avere un miglior tabellone nei quarti di finale. Nel torneo femminile, invece, sono arrivate due sconfitte per le azzurre. Nettissima quella contro la Francia, con le transalpine ...

Basket - 3×3 Europe Cup di Bucarest : le azzurre si qualificano per prime nel girone : Le azzurre sono qualificate alla FIBA 3×3 Europe Cup di Bucarest in programma dal 14 al 16 settembre prime nel girone, prime nell’intero concentramento di Andorra, con tre vittorie e una sconfitta contro l’Azerbaijan, maturata all’ultimo tiro a due secondi dalla fine, le azzurre 3×3, già Campioni del Mondo lo scorso 12 giugno a Manila, si qualificano alla FIBA 3×3 Europe Cup, il campionato Europeo, che si terrà a Bucarest, in ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le Azzurre a punteggio pieno dopo i primi due incontri : Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, del Basket 3×3 femminile. Le Azzurre, splendide oro iridato nelle Filippine scrivendo una storia indelebile della pallacanestro del Bel Paese, sono tornate in campo vincendo i primi due incontri contro la Grecia e contro le padrone di casa di Andorra. Ricordiamo che la vincitrice del girone si qualificherà ...

News Sportive 12/06/2018 – Il nuovo allenatore del Real Madrid e le azzurre del Basket sul tetto del mondo : le notizie di oggi [GALLERY] : Il Real Madrid ha scelto il suo nuovo allenatore, l’Italia femminile del basket 3×3 Campione del mondo e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le ...

Basket - Mondiali 3×3 : ITALIA LEGGENDARIA! Le azzurre affondano le maestre degli Stati Uniti! Storica semifinale! : L’ITALIA è in semifinale ai Mondiali femminili di Basket 3×3. Le azzurre hanno piazzato il colpo ai quarti di finale, superando gli Stati Uniti per 17-14, ed ora avranno la possibilità di giocarsi qualcosa di importante per la prima volta nella giovane storia di questa disciplina (è soltanto la quinta edizione della World Cup dal 2012). Raelin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli e Giulia Ciavarella scenderanno in campo più ...

Basket : 3X3 - azzurre ai quarti : ANSA, - ROMA, 11 GIU - Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3x3 supera il primo turno e si qualifica ai quarti di Finale della FIBA 3x3 World Cup di Basket in corso a Manila. ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : Italia ai quarti ma che beffa! Azzurre seconde solo ai tiri liberi : Alla Philippine Arena di Manila (Filippine) la nazionale Italiana femminile di Basket 3×3 è impegnata nelle ultime due partite della fase a gironi: nella prima arriva una vittoria larga contro l’Indonesia (tecnicamente più debole), contro la Repubblica Ceca invece le Azzurre vengono sconfitte per un solo punto (20-21). Qualificazione centrata comunque, dove ai quarti affronteranno gli Stati Uniti, unica nazionale sinora capace di battere la ...

Basket - due vittorie per le azzurre al World Cup 3x3 di Manila : E' iniziata con un doppio successo l'avventura della Nazionale femminile 3x3 alla Fiba World Cup di Manila , Filippine, . Le azzurre all'esordio hanno sconfitto prima la Malesia , 22-9, e poi il ...

Basket : 3x3 - bene le azzurre : ANSA, - ROMA, 9 GIU - Prima la Malesia , 22-9, e poi il Turkmenistan , 22-10, : La Nazionale femminile 3x3 chiude a punteggio pieno la prima giornata della FIBA 3x3 World Cup di Manila, nelle ...

Basket – 3×3 World Cup : oggi l’esordio delle azzurre a Manila : FIBA 3X3 World Cup. oggi l’esordio dell’Italia con Malesia e Turkmenistan Comincia oggi a Manila, nella Philippine Arena, la World Cup 2018 per la Nazionale italiana femminile 3×3 Open. Le azzurre giocano nel girone A contro, Malesia, Turkmenistan, Rep. Ceca e Indonesia che ha sostituito in corsa il Venezuela che si è ritirato. Alla FIBA 3×3 World Cup partecipano 40 squadre, 20 maschili e 20 femminili. Questo il calendario ...

Basket - 3X3 : azzurre nelle Filippine per il Mondiale Fiba 2018 : Giulia Ciavarella, Raelin Marie D'Alie, Marcella Filippi e Giulia Rulli rappresenteranno l'Italia alla Fiba 3x3 World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila , Filippine, dall'8 al 12 giugno. Il Basket 3x3 dal 2020 a Tokyo diventerà disciplina olimpica. Le giocatrici sono state selezionate dall'allenatore Angela Adamoli alla ...