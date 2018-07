Basket Il campione greco Michalis Kakiouzis | number one al ' Nbc Camp' di Castel di Sangro

Basket 3×3 - Qualificazioni Europe Cup 2018 : le convocate dell’Italia. Le Campionesse del Mondo tornano in campo! : L’Italia ha vinto i Mondiali 2018 di Basket 3×3 riscrivendo un pezzetto di storia della pallacanestro azzurra ma la stagione delle azzurre non si è conclusa a Manila. Dopo i dovuti festeggiamenti per il trionfo iridato nelle Filippine, la nostra Nazionale torna subito in campo: nel weekend del 23-24 giugno, infatti, le ragazze saranno impegnate nelle Qualificazioni alla fase finale della Europe Cup 2018, in programma a Bucarest ...

Basket – U18 Eccellenza : Stella Azzurra campione d’Italia - battuta la Virtus Roma : Stella Azzurra campione d’Italia Under 18 Eccellenza. Nel derby capitolino battuta la Virtus Roma 58-55. Terza classificata la Grissin Bon Reggio Emilia, battuta la Mens Sana Basketball Academy 71-67 Montecatini Terme. Stella Azzurra, e sono otto. La squadra di coach Germano D’Arcangeli ha sconfitto la Virtus Roma per 58-55, conquistando così il titolo di campione d’Italia Under 18 Eccellenza 2018. Salgono a quota 8 gli Scudetti vinti dagli ...

Basket - Milano campione; Proli : ''Stagione da 10 - Pianigiani merita la lode'' : Milano - L'ora dei bilanci è anche l'ora dei voti. Milano campione per la 28esima volta nella sua storia, da Trento - dove il tricolore è diventato realtà - la festa si è spostata in città, al Forum. ...

Basket - Milano campione d'Italia : scudetto numero 28 per l'Olimpia : Lo scudetto del Basket torna a Milano. l'Olimpia è campione d'Italia per la 28esima volta nella sua storia. La squadra di Pianigiani ha chiuso sul 4-2 la finale con Trento vincendo gara 6 in trasferta ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano CAMPIONE D’ITALIA. Trento si arrende in gara-6 - Olimpia al 28° tricolore : L’Olimpia Milano è CAMPIONE d’Italia. Ventottesimo Scudetto per la compagine milanese che vince gara-6 in casa della Dolomiti Energia Trento per 96-71 e chiude la serie per 4-2. Una partita dominata dall’Emporio Armani, che ha trovato una serata straordinaria al tiro da tre punti (18/35), riuscendo a sbancare per la prima volta in questa Finale il PalaTrento. Una Finale che probabilmente si era decisa sulla stoppata ...

3×3 uguale vittoria! Italia Campione del Mondo : le ragazze del Basket azzurro battono la Russia in finale [GALLERY] : L’Italia del 3×3 nella storia: le azzurre Campionesse del Mondo a Manila, battuta la Russia in finale Giornata memorabile per la pallacanestro Italiana femminile! Le azzurre del 3×3, qualificatesi ieri ai quarti di finale, sono state protagoniste oggi di tre match da sogno che le hanno portate alla vittoria del Mondiale. L’Italia sul tetto del Mondo! Marcella Filippi e compagne hanno battuto questa mattina gli Stati Uniti, ...

VIDEO Basket 3 3 - Italia campione del mondo! Gli highlights di un'impresa indelebile : Di seguito i VIDEO con gli highlights dell'Italia campione del Mondo di Basket 3 3, tutte le emozioni di un'impresa indelebile. LA FINALE DOMINATA CONTRO LA RUSSIA E LA FESTA DELLE AZZURRE LA ...

Basket 3 3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : L'Olanda non recupera più, l'incontro finisce 16-12 e la Serbia è Campione del Mondo per la quarta volta su cinque edizioni del torneo mondiale, e in particolare lo è per la terza volta consecutiva. ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : nel torneo maschile Serbia Campione del Mondo per la quarta volta in cinque edizioni : Il Mondiale di Basket 3×3 ha emesso il suo verdetto al maschile: la Serbia è ancora una volta sul tetto del Mondo, impedendo che l’Olanda si prendesse la rivincita rispetto all’edizione 2017. Al terzo posto arriva la Slovenia, le cui soddisfazioni di questa stagione cestistica si ampliano ulteriormente dopo l’Europeo del Basket tradizionale vinto dalla nazionale di Luka Doncic e Goran Dragic. QUARTI DI FINALE La Serbia ...

Italia donne Campione del Mondo nel Basket tre per tre. Petrucci : 'Adesso l'oro olimpico' : La nazionale Italiana femminile di basket tre per tre, nuova disciplina olimpica, ha vinto a Manila il campionato del Mondo. Le azzurre hanno battuto in finale le Campionesse uscenti della Russia. L'Italia si è imposta 16-12 sulle russe. In semifinale la nazionale allenata da Angela Adamoli aveva superato la Cina per ...

