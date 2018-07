Basket | Eurocup 2018-19 | sorteggiati i gironi Torino con Unicaja e Unics Kazan | Trento

oasport

: #Basket, Eurocup 2018-19: sorteggiati i gironi. Per Torino, Trento e Brescia gironi intriganti, anche se non facili - OA_Sport : #Basket, Eurocup 2018-19: sorteggiati i gironi. Per Torino, Trento e Brescia gironi intriganti, anche se non facili - Glinformati : EuroCup: ecco le fasce del sorteggio - GLI INFORMATI - - zanarluke : RT @LeonessaBrescia: 7DAYS EuroCup, Basket #Brescia Leonessa al meeting degli allenatori a Barcellona ?? -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Sono statipochi minuti fa idell’edizione-19 dell’. Per l’Italia, sono in gara la Fiat, la Dolomiti Energiae la GermaniBrescia. Le 24 squadre partecipanti sono state allocate come segue: GIRONE A – Stella Rossa Belgrado, Galatasaray, Brescia, ratiopharm Ulm, Morabanc Andorra, AS Monaco GIRONE B – Lokomotiv Kuban Krasnodar, Cedevita Zagabria, Alba Berlino, Tofas Bursa, Limoges, Arka Gdynia GIRONE C – Valencia, Zenit San Pietroburgo,, Turk Telekom Ankara, Partizan Belgrado, ASVEL Villeurbanne GIRONE D –Malaga,, Rytas Vilnius, Skyliners Francoforte, Mornar Bar Passano alla seconda fase le prime quattro di ciascun raggruppamento, che andranno a formare quattro nuovida 4. Da qui usciranno le otto partecipanti ai quarti di finale. I tre turni a ...