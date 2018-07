Barcellona città rifugio per i migranti apre il porto a Open Arms

La città delle spie : così la battaglia per la Catalogna spacca Barcellona : La crisi per l'indipendenza ha trasformato questa meta turistica in un centro di spionaggio. Si tratta di una metropoli completamente diversa da quella che conosciamo: terra di spie, territorio di fazioni politiche in guerra tra loro, di intercettazioni telefoniche e registrazioni segrete. Nel sottosuolo di quella Barcellona si sta combattendo una vera e propria guerra per il futuro della Spagna ...