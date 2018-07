Banda della Magliana | niente più scorta per Abbatino il ' Freddo'

Banda della Magliana - niente più scorta per il 'Freddo' : È stato l'uomo delle mille rivelazioni e dei tanti enigmi non sciolti sulla storia della Banda della Magliana . Ora, però, Maurizio Abbatino, l'ultimo capo storico del gruppo, da...

Banda della Uno Bianca : Occhipinti torna in libertà : Marino Occhipinti, uno dei membri della Banda della Uno Bianca, torna il libertà. Era in carcere dal 1997 per l'omicidio di Carlo Beccari, guardia giurata uccisa dalla Banda il 19 febbraio 1988 durante un assalto alla cassa della Coop di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Occhipinti, che ha 53 anni, era già in regime di semilibertà dal 2012, lavorava di giorno fuori dal carcere e poi vi rientrava la sera. Ora è un uomo libero ...