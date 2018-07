Bancarotta fraudolenta - arrestato ex deputato Regione Sicilia : arrestato l'ex deputato della Regione Siciliana Onofrio Fratello e altre tre persone con l'accusa di intestazione fittizia di beni e Bancarotta fraudolenta. Secondo l'accusa, l'ex onorevole avrebbe ...

Spoliazione di beni di storica azienda : cinque arresti per Bancarotta fraudolenta : Dalle prime ore del mattino militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di ...

Ferrovie Sud Est - chiesto rinvio a giudizio per 18 persone : “Bancarotta fraudolenta e 230 milioni di euro dissipati” : La procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di 18 persone per aver provocato il crac da 230 milioni di euro di Ferrovie Sud Est. Tra loro c’è anche Luigi Fiorillo, già commissario governativo, legale rappresentante e amministratore unico della società di trasporti pugliese. Gli indagati sono accusati dai magistrati baresi, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta documentale, societaria e patrimoniale, di dissipazione ...

Fallimento e Bancarotta fraudolenta - eseguita la condanna per un imprenditore : LECCE - Nuovi guai per Rocco Antonio Chetta , imprenditore 64enne originario di Lequile, al centro negli ultimi anni di numerose inchieste giudiziarie. I carabinieri di San Pietro in Lama hanno ...

Verona : fallimento società di capitali - due indagati per Bancarotta fraudolenta : Verona, 29 mag. (AdnKronos) – La Guardia di Finanza di Verona ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla locale Autorità Giudiziaria nell’ambito di un’articolata indagine in materia fallimentare a carico di un imprenditore, operante nel settore del noleggio e della compravendita di autovetture di lusso, e di una libera professionista, entrambi veronesi. Gli indagati, in qualità rispettivamente ...

Alitalia : gestione Ethiad sotto indagine per Bancarotta fraudolenta : Sullo sfondo la vendita dell'ex compagnia di bandiera che ha subito un arresto a seguito degli ultimi sviluppi della politica italiana, mentre la Commissione europea ha aperto un'istruttoria sul ...

Alitalia - la Finanza acquisisce documenti sulla vecchia gestione : “Si indaga per Bancarotta fraudolenta” : bancarotta fraudolenta per l’Alitalia dell’era Etihad durante la presidenza di Luca Montezemolo. Con questa ipotesi di reato la procura di Civitavecchia ha disposto martedì 22 maggio la perquisizione da parte della Guardia di Finanza della sede Alitalia di Fiumicino. Una mossa che potrebbe avere pesanti strascichi anche per Midco, la holding delle banche e dei soci italiani presieduta all’epoca dall’attuale commissario ...

Renzi - nuova inchiesta a carico della madre Laura Bovoli : “Indagata a Cuneo per Bancarotta fraudolenta” : Il braccio operativo chiedeva pezze d’appoggio retrodatate e Laura Bovoli provvedeva. E’ quanto emerge dalla corrispondenza tra la madre di Matteo Renzi e Mirko Provenzano raccolta dagli inquirenti cuneesi che, riferisce la Verità in edicola giovedì 3 maggio, hanno iscritto la genitrice dell’ex premier nel registro degli indagati con l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale. Nel mirino i rapporti tra la Eventi 6, ...

Crack Unità - Soru accusato di Bancarotta fraudolenta : "Assurdo - voglio essere sentito al più presto" : I pm di Roma indagano sul fallimento della società che ha pubblicato dal 2008 al 2015 il quotidiano fondato da Gramsci e accusano l'allora maggiore azionista,...