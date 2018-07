Balotelli | arrivano offerte monstre dalla Cina | ingaggio da capogiro per SuperMario

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Un club cinese ha offerto a Marioquasi 30 milioni dia stagione, ma l’attaccante italiano non sembra convinto Un’offerta da far tremare i polsi, una proposta da mille e una notte che Mariopotrebbe però rifiutare. Un club cinese infatti ha messo sul piatto unda 30 milioni di euro a stagione per l’attaccante italiano, il quale tuttavia pare intenzionato a respingerla per non perdere quel posto in Nazionale appena riconquistato. Per questo motivo, l’ex Milan sembra orientato sempre più verso il Marsiglia, club con cuista discutendo la durata del contratto che lui vorrebbe sia annuale, mentre la società francese spinge per un accordo pluriennale.L'articolodaperSPORTFAIR.