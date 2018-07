Autostrade | Mit | impegno per dare risposte su pedaggi A24 e A25

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Michele Dell’Orco, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha incontrato oggi una delegazione di sindaci delle Regioni Lazio e Abruzzo per discutere dell’aumento delle tariffe deisulle dueA24 e A25. Lo riferisce il Mit in una nota.Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sta impegnando ache finora sono state rinviate perché consapevole che si tratta di assi di collegamento importanti tra la città di Roma e le aree interne dell’Italia centrale e che attraversano tra l’altro territori in difficoltà, che hanno subito i terremoti del 2009 e del 2016. Sostenere i piccoli Comuni e affrontare il problema dello spopolamento delle aree interne significa anche cominciare da qui, dal garantire il diritto alla mobilità di tanti cittadini e pendolari che ...