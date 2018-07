Auto verso una soluzione zero dazi. Trump apre all'UE : Teleborsa, - Si apre una via d'uscita a "zero dazi" per le Auto europee grazie a trattative in corso fra USA ed UE. In attesa del via ad una nuova tranche di dazi USA su prodotti importati dalla Cina, ...

Vaccini a scuola - per iscrizione si va verso l'Autocertificazione | : Potrebbe essere questo il provvedimento amministrativo dei ministeri Salute e Istruzione che sarà presentato domani. Sarebbe un'alternativa alla certificazione Asl, la cui scadenza di presentazione è ...

Vaccini - verso l’Autocertificazione (senza documenti sanitari) per frequentare la scuola? : (Foto: NORBERT MILLAUER/AFP/Getty Images) Potrebbe bastare l’autocertificazione dei genitori per permettere ai figli di frequentare la scuola a partire da settembre. La vaccinazione resterà obbligatoria da 0 a 16 anni, ma l’adulto non dovrà portare la documentazione Asl, la cui scadenza di presentazione è prevista per martedì 10 luglio, per iscrivere il minore all’anno scolastico 2018-2019; in ottemperanza alla legge ...

Russia 2018 - stasera Falcao contro Kane : c'è un'Autostrada verso la finalissima : Chi vince affronta Svizzera o Svezia, capito? La sveglia suona forte per Colombia e Inghilterra, stasera una contro l'altra. L'occasione è unica, l'autostrada verso Mosca è aperta, forse non c'è ...

Il Settore Automotive dell'Italia si muove verso il basso - -0 - 83% - : Teleborsa, - Scambi al ribasso per il comparto italiano auto e ricambi, a fronte dell'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'EURO STOXX Automobiles & Parts. Il FTSE Italia Automobiles & ...

Autotrasporto : Trasportunito - verso cinque giorni blocco terminal Voltri : Roma, 2 lug. (AdnKronos) – cinque giorni di fermo dell’Autotrasporto nei servizi al terminal Vte di Genova-Voltri. Motivo: “Tempi di attesa per i camion che hanno superato ogni limite di guardia e tolleranza e che si traducono in una perdita secca per le imprese di Autotrasporto, che con mezzi ‘fermi” non producono risultati ma solo costi, e che ormai da anni si accollano gli oneri per disservizi che non sono ...

Dazi Auto - Ue verso rappresaglia da 300 miliardi : "Danneggiano gli Usa e i legami con gli alleati" : "Le accuse da parte di Washington non hanno legittimità e violano le regole: l'auto americana va benissimo" scrive l'Unione europea. Secondo il Financial times l'ammontare della rappresaglia commerciale europea sarà altissimo: circa 300 miliardi didollari.

Elezioni in Messico/ Ultime notizie - Obrador verso la vittoria : avversari temono svolta Autoritaria : Elezioni in Messico, domenica 1 luglio 2018: Ultime notizie, Andres Manuel Obrador di Morena verso la vittoria, gli avversari temono una svolta autoritaria(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Auto elettriche a Milano nel 2018 : si va verso una città sempre più green : Il nostro obiettivo, come Gruppo, è quello di mettere a disposizione tanto del trasporto privato quanto del mondo produttivo, soluzioni di mobilità sostenibili e alternativi all'utilizzo dei mezzi ...

Mondiali 2018 - verso un tabellone squilibrato. Spagna : Autostrada verso la finale. Brasile - Francia - Germania e Argentina tutte dalla stessa parte? : Si sta delineando il tabellone degli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi definirà tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, quella che a partire dagli ottavi di finale condurrà alla Finale di Mosca del 15 luglio. Si preannuncia però un tabellone molto sbilanciato con tutte le big che potrebbero essere dalla stessa parte, eccezion fatta per la Spagna che ha primeggiato nel gruppo B grazie ...

Bari - maxi tamponamento sulla ss16 a Torre a Mare : 5 Auto coinvolte. Code verso il Capoluogo : Domenica sera di rientro dal Mare difficile per gli automobilisti. Oltre all'incidente in cui ha perso la vita un motociclista nei pressi di Monopoli, un altro sinistro si è verificato, sulla ss16, ...