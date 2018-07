Australia | enorme squalo bianco insegue il Kayak | la disperata fuga dei pescatori VIDEO

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) I duea bordo dei loro rispettivia pedali hanno mostrato molto sangue freddo per uscire dalla brutta situazione Un incontro ravvicinato con unpoteva costare molto caro a dueche si trovavano al largo di Urunga, in. I due uomini stavano effettuando una battuta di pesca a bordo dei loro rispettivia pedali, quando si sono accorti che unodi grandi dimensioni nuotava vicino alle imbarcazioni. A quel punto i duehanno deciso di spostarsi il più velocemente possibile, mentre loprova ad inseguirli. Per fortuna i due uomini riescono a cavarsela senza riportare conseguenze, anzi uno dei due riesce anche ad immortalare il predatore sott’acqua con una telecamera subacquea. L'articoloil: ladeisembra essere il primo ...