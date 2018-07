quattroruote

: Audi - Veste (quasi) definitiva per la nuova Q3 - dinoadduci : Audi - Veste (quasi) definitiva per la nuova Q3 - RivistaUndici : Ci sarà anche @AudiIT alla Mini Transat del 2019, con Daniele Nanni in veste di skipper: si parte dalla Francia, si… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Il debutto in società dellaQ3 sembra ormai imminente, come dimostrato dal muletto immortalato nelle fotografie odierne, privo delle massicce camuffature viste sui primi esemplari nei mesi scorsi e alle prese con le ultime fasi di messa a punto.Evoluzione stilistica. Di primo acchito, lapproccio stilistico scelto per la seconda generazione della Q3 sembrerebbe in linea con le soluzioni impiegate per gli altri modelli rinnovati di recente: nessun stravolgimento sostanziale delle forme, delle porzioni e dell'immagine generale della vettura, a rimarcare una continuità evolutiva del prodotto. Il design, grazie alladozione degli stilemi attuali tipici dal marchio, appare ammodernato in una serie di componenti. Nel complesso, gli elementi caratteristici di maggior spicco sono rappresentati da un frontale con un single frame più incisivo, gruppi ottici con linee leggermente ...