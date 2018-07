Atletica | Valeria Straneo rinuncia agli Europei! Niente Maratona per la 42enne

oasport

(Di giovedì 5 luglio 2018) Valerioè costretta areEuropei 2018 dileggera, in programma a inizio agosto a Berlino. La piemontese non potrà purtroppo correre lanella capitale tedesca a causa del riacutizzarsi dell’infortunio che l’ha perseguitata nei mesi scorsi. La, che in carriera vanta anche un argento iridato nel 2013 e un secondo posto continentale nel 2014, aveva saltato i Mondiali dell’anno scorso proprio per cercare di risolvere i suoi problemi fisici ma purtroppo non è riuscita a recuperare. Si tratta di una grave perdita per la nostra spedizione che deve fare a meno di una delle atlete di punta, in giornata sì capace di lottare per il podio (anche se non si vedeva sui 42km addirittura dalle Olimpiadi di Rio 2016). Come riporta la Gazzetta dello Sport, la vicecampionessa europea in carica non potrà così difendere il piazzamento conquistato ...