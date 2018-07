Atletica | Tortu agli Europei correrà 100 e staffetta | niente 200 per questa stagione

Europei di Atletica - Tortu non farà i 200 : Il nuovo astro dell'atletica italiana, lo sprinter Filippo Tortu, ai prossimi Europei di Berlino, 7-12 agosto, correrà i 100 metri e la staffetta 4X100 e non parteciperà ai 200. Ne dà notizia la Fidal ...

Atletica – Europei di Berino 2018 : definiti i termini della partecipazione di Tortu : Filippo Tortu nei 100 e nella staffetta 4×100 agli Europei di Berlino 2018 In una riunione svoltasi questa mattina a Roma, alla quale hanno preso parte il Presidente federale Alfio Giomi, il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali Assolute Elio Locatelli, Salvino Tortu (in qualità di allenatore del figlio Filippo), ed il responsabile tecnico delle Fiamme Gialle Andrea Ceccarelli, si sono definiti i termini della partecipazione ...

Atletica - Europei 2018 : ufficiale l’assenza di Christophe Lemaitre. Grande occasione per Filippo Tortu : Arriva la notizia di una grandissima opportunità per Filippo Tortu ai prossimi Europei di Atletica che si disputeranno in quel di Berlino. Non ci sarà infatti uno dei grandi rivali per l’azzurro, soprattutto per quanto riguarda la specialità dei 200 m. Il bronzo olimpico della distanza Christophe Lemaitre non ci sarà in terra teutonica dopo l’infortunio patito nel meeting di Diamond League di sabato a Parigi, in casa. Lo sprinter si ...

Giochi del Mediterraneo – Atletica - Filippo Tortu regala la medaglia d’oro alla 4×100 maschile : Filippo Tortu resiste al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev e conquista il successo insieme a Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti in 38.49 Una serata finale ricca di medaglie per l’Italia dell’Atletica ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in Spagna. Nella sessione conclusiva della quarta giornata in pista, gli azzurri salgono altre otto volte sul podio con cinque ori, due argenti e un bronzo. Tre vittorie ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - che vagonata d’oro! Tortu - Grenot e Re guidano le staffette. Trionfi Perini e Pedroso : Non arriva soltanto l’oro della 4x100m guidata da Filippo Tortu nell’ultima giornata per l’Atletica leggera ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia conquista una valanga di medaglie in una serata davvero esaltante. Le due 4x400m non hanno deluso le aspettative e hanno confermato i favori del pronostico con una doppietta stellare. Davide Re ha trascinato Giuseppe Leonardi, Michele Tricca e Matteo Galvan verso il successo ...

Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 : L’ITALIA CORRE! Oro nella 4x100m - Tortu vince il duello con Guliyev : L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella 4×100 ai Giochi del Mediterraneo 2018: la nostra staffetta ha trionfato con pieno merito al termine di una gara tiratissima e di buon spessore tecnico. Gli azzurri erano volati a Tarragona (Spagna) per conquistare il titolo nella competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum e non hanno deluso le aspettative, facendo capire che questa formazione può ...

LIVE Atletica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : ultime finali - c’è Filippo Tortu in staffetta! L’Italia per volare : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dedicata alle competizioni di Atletica ai Giochi del Mediterraneo 2018. Penultimo dì della competizione riservata ai Paesi bagnati dal Mare Nostrum, mentre per la seguente disciplina sarà l’ultima giornata di gare, che culminerà con le attesissime staffette. Il programma inizia alle 9 del mattino con la mezza maratona maschile e femminile, con Daniele Meucci tra i favoriti nella prova ...

Atletica - Tortu Voglio andare ancora più veloce : Credo molto nella staffetta perché uno sport individuale diventa sport di squadra". E si lavora anche sui 200 metri: "Ma Filippo deve capire bene questa specialità perché adesso entra troppo veloce ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

Atletica - Tortu : 'Punto a nuovo record a ogni gara' : 'Non ho un tempo preciso in testa ma certamente non mi fermo qua dopo il record italiano. Punto a fare il mio personale in ogni gara a cui partecipo, già dalla prossima. Mi piacerebbe migliorarmi agli ...

