Atalanta | Percassi | «Speriamo di iniziare i lavori per lo stadio nel 2019»

Atalanta - Percassi : “dal 2019 lavori allo stadio” : “L’anno prossimo spero di presentare la squadra coi lavori già iniziati. Sarà uno stadio fantastico”. Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, esprime quest’auspicio, a margine del saluto della squadra ai tifosi nello stadio Atleti Azzurri d’Italia, prima della partenza per il ritiro in Valseriana: “Dipendesse da noi avremmo cominciato, è un problema a livello di autorizzazioni – spiega -. ...

Atalanta : Percassi - piedi per terra : BERGAMO, 4 LUG - "Volevo ringraziarvi per la passata stagione: siete stati fantastici. La vostra passione per noi è una spinta grandissima, è bellissimo essere qui stasera". È l'allenatore Gian Piero ...

Calciomercato Atalanta - Percassi : “Gomez è incedibile” : “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta: il Papu Gomez e’ incedibile”. Parola di Antonio Percassi, che intende cosi’ mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il capitano dell’Atalanta vicino alla Lazio. “Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti – precisa il presidente nerazzurro -. Mandragora ...

Atalanta - Percassi svela i nomi degli “incedibili” e su Mandragora… : Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato delle mosse di calciomercato che coinvolgeranno il club bergamasco “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta, il Papu Gomez è incedibile. Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti. Mandragora costa 20 milioni? A quel prezzo non prendiamo nessuno”. Antonio Percassi, presidente ...

Atalanta - nuovo “assalto” per l’attacco : Percassi vuole accontentare il Gasp : Trattativa per l’attacco dell’Atalanta, Gasperini ha chiesto un centravanti che possa andare in doppia cifra nella prossima stagione L’Atalanta ha un obiettivo chiaro per il calciomercato in corso, Gasperini ha chiesto un centravanti prolifico. Petagna potrebbe partire e dunque la società è alle prese con diverse piste da sondare prima di affondare il colpo per l’attacco. L’ultima di queste porta a Genova, dato che ...

Atalanta - Percassi show sul calciomercato : “ecco i primi calciatori che stiamo seguendo” : Percassi ha svelato le prime indiscrezioni di calciomercato relativamente alla sua Atalanta, il patron annuncia l’obiettivo per l’attacco Il presidente dell’Atalanta Percassi, sta iniziando a muovere i primi passi sul calciomercato. Il patron bergamasco, ha annunciato d’avere in mente già 4 obiettivi, lasciandosi scappare anche qualche nome. “Il mercato? Siamo all’inizio della campagna acquisti, è ancora ...