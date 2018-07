Atalanta | Percassi | “dal 2019 lavori allo stadio”

: BERGAMO, 4 LUG - "Volevo ringraziarvi per la passata stagione: siete stati fantastici. La vostra passione per noi è una spinta grandissima, è bellissimo essere qui stasera". È l'allenatore Gian Piero ...

: “Sono stanco di ripeterlo e lo dico per l’ultima volta: il Papu Gomez e’ incedibile”. Parola di Antonio, che intende cosi’ mettere fine alle voci di mercato che vorrebbero il capitano dell’vicino alla Lazio. “Rimane anche Freuler, mentre per i movimenti in entrata guardiamo a profili adatti che non abbiano prezzi esorbitanti – precisa il presidente nerazzurro -. Mandragora ...

