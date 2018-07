Atac | Sciopero di 24 ore differito da UGL

Lo sciopero dei mezzi pubblici di Atac a Roma - venerdì 6 luglio : Durerà solo 4 ore: un secondo sciopero di 24 ore è stato rinviato The post Lo sciopero dei mezzi pubblici di ATAC a Roma , venerdì 6 luglio appeared first on Il Post.

ROMA TPL - SCIOPERO BUS OGGI : NON COINVOLTA RETE Atac/ Servizio periferia a rischio : orari e linee coinvolte : ROMA, OGGI SCIOPERO bus TPL, a rischio il Servizio in periferia: non COINVOLTA la RETE ATAC. Più di 100 linee sono a rischio “fermo” per 24 ore, come protesta dei lavoratori non stipendiati(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 10:42:00 GMT)