Assunta per viaggiare in barca

Roma - non viene Assunta perché lesbica. “Ci servono donne - non maschi mancati” : Roma, non viene assunta perché lesbica. “Ci servono donne, non maschi mancati” Protagonista del caso, segnalato dal Gay Center, una ragazza che si era candidata per un lavoro durante l’Estate Romana Continua a leggere L'articolo Roma, non viene assunta perché lesbica. “Ci servono donne, non maschi mancati” proviene da NewsGo.

"Ci servono donne" - non viene Assunta perché lesbica : Valentina, ragazza lesbica di Roma, ha risposto a un annuncio di lavoro per uno stand di tiro al bersaglio presente alla manifestazione Lungotevere in Festa 2018, ma dopo una breve conversazione via ...

Donna Assunta Almirante "No a via per mio marito? La vera fascista è la Raggi" : La decisione di dedicare una strada a Roma a Giorgio Almirante per poi bloccare tutto con la mossa a sorpresa del sindaco Raggi ha suscitato parecchie polemiche. Sembrava tutto fatto in Consiglio comunale, poi la retromarcia del sindaco che di fatto ha bloccato tutto. Adesso sulla vicenda prende posizione sulle colonne del Tempo anche Donna Assunta Almirante, la vedova dello storico leader del Movimento Sociale Italiano. E la sua posizione come ...

Boxe - Europei femminili 2018 : Assunta Canfora - addio sogni d’oro. Vince Gustafsson - medaglia di bronzo per l’azzurra : Assunta Canfora non riesce nella magia di conquistare l’accesso alla Finale dei 69kg (pesi welter) agli Europei 2018 di Boxe femminile in corso di svolgimento alla Asics Arena di Sòfia (Bulgaria). La campana si è dovuta arrendere in semifinale, per verdetto unanime (5-0), al cospetto della fortissima finlandese Elina Gustafsson, 25enne che aveva già conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di due anni fa, e si è così dovuta ...

Bolzano - polemica in Provincia : Francesca Puglisi (Pd) - compagna del senatore Bressa - Assunta per migliorare l’immagine : La Provincia di Bolzano assume l’ex senatrice Pd Francesca Puglisi per “migliorare l’immagine” e scatena la polemica. Puglisi è compagna di Gianclaudio Bressa, che insieme a Maria Elena Boschi in Parlamento è tornato grazie alla candidatura proprio nel collegio “bunker” di Bolzano. La scelta ha istigato le reazione della destra locale, italiana come tedesca. “Esistono due parole evidentemente poco conosciute al Partito ...

Atletica - la campionessa paralimpica Assunta Legnante ha deciso di tesserarsi per l’Acsi Italia : Assunta Legnante, dopo aver ottenuto il via libera dalla Fidal, ha deciso di tesserarsi con l’Acsi Italia Atletica La campionessa paralimpica del getto del peso, Assunta Legnante, dopo aver ottenuto il via libera dalla Fidal, ha deciso di tesserarsi con l’Acsi Italia Atletica. La partenopea, ritorna alle gare con la Fidal, dopo una pausa di due anni, l’ultima gara da tesserata risale al 31 ottobre 2015 quando vinse i mondiali ...

Licenziata perché ha un tumore - annuncio a sorpresa in tv : 'Pina è stata riAssunta' : 'Ho fatto 49 cicli di chemio, poi sono tornata a lavoro, ma mi hanno lasciato a casa perché ho fatto ricorso all' Asl per ribadire i miei diritti'. Sono le parole di Pina, l'ausiliaria socio-...

Non Assunta "perché nera" - l'offerta dell'imprenditore : "Lavori con me". Il vescovo : "Tutto un equivoco" : "La vicenda che ha portato alla ribalta della cronaca nazionale Senigallia per un presunto caso di discriminazione razziale è del tutto priva di fondamento. E' certo che, come è stato riconosciuto da ...

“Non Assunta perché nera” - imprenditore di Firenze offre un posto alla senegalese. E il Garante per i diritti apre istruttoria : Alcuni anziani di una casa di riposo, stando a quanto riferito dallo staff, si sono lamentati del colore della sua pelle. Per questo lei non ha ottenuto il posto. Ora un noto imprenditore di Firenze ed ex assessore della giunta comunale di Matteo Renzi, Massimo Mattei, le offre un lavoro: “Se vorrà venire a Firenze sarò ben lieto di prenderla con me a lavorare”, scrive Mattei su Facebook. La proposta è per Fatima Sy, la senegalese di ...

Senigallia - non Assunta perché nera : perde lavoro in casa di riposo : Senigallia, non assunta perché nera: perde lavoro in casa di riposo Un'aspirante operatrice socio sanitaria di origine senegalese non ha avuto il contratto dopo gli insulti e le battute razziste di alcuni anziani: "Non ci piaci sei nera". Il direttore dell'Opera Pia: "Noi non discriminiamo". Alla donna è stato ...