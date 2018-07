Ashley Graham | selfie in Senza veli nel camerino di Dolce e Gabbana

Ashley Graham senza ritocchi : la sua campagna di costumi è un inno alla body positivity : «I’m your biggest fan I’ll follow you until you love me», cantava Lady Gaga in uno dei suoi primi singoli di successo, Paparazzi. Se la sua non era esattamente la storia di un amore sano, questo ritornello potrebbe invece ben descrivere quello che è successo tra i paparazzi e la modella plus size Ashley Graham, che ha scelto proprio le loro foto rubate per la nuova campagna del suo marchio di costumi da bagno, Swimsuit For All. LEGGI ...