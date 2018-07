Ascolti tv | torna Superquark e vince con oltre 3 milioni di telespettatori

tvzap.kataweb

(Di giovedì 5 luglio 2018) È la nuova edizione di, a cura di Piero Angela, trasmessa su Rai1 are la gara aglidel prime time: 353milae uno share del 16.02%. La serata è proseguita con il nuovo programma sempre di Angelamusica che ha ottenuto 873milae l’11.3%.tv prime time Su Rai3 il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? ha segnato 254milacon l’11.22% di share. Su Canale5 Sacrificio d’Amore ha avuto una media di 1 milione 461milae il 7.98% di share. Su Italia1 per The Twilight Saga: Breaking Dawn 1 milione 554mila spettatori e il 7.85%. Su Rai2 l’episodio del telefilm MacGyver ha realizzato 1 milione 202mila spettatori (5.61%). Su Rete4 Il Bisbetico Domato ha raggiunto 1 milione 169mila spettatori (6.15%). Su La7 Atlantide è stato visto da 368mila ...