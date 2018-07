Ascolti TV | Mercoledì 4 luglio 2018 SuperQuark riparte dal 16% Chi l’ha Visto? 11 2%

Ascolti TV | Mercoledì 4 luglio 2018 : Piero Angela Su Rai1 SuperQuark ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 MacGyver ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share ...

Ascolti tv mercoledì 4 luglio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Superquark, prima tv (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 MacGyver ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Sacrificio d'amore, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film The Twilight Saga: Breaking Dawn - 1a ...

Ascolti TV | Mercoledì 27 giugno 2018. Serbia-Brasile 28.9% - Stai Lontana da me 12.3%. Nuovo flop per Sacrificio D’Amore (7.8%) : Sacrificio d'Amore Su Rai1 Stai Lontana da Me ha conquistato 2.675.000 spettatori pari al 12.3% di share. Su Canale 5 Sacrificio d’Amore ha raccolto davanti al video 1.539.000 spettatori pari al 7.8% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.046.000 spettatori pari al 4.3% di share e Il Supplente ne ha interessati 1.041.000 (4.8%). Su Italia 1 Serbia-Brasile ha catturato l’attenzione di 6.468.000 spettatori (28.9%) e a seguire ...