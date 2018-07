Artisti-musicisti si mobilitano | appello non stiamo con Salvini -2

Avicii - la depressione degli Artisti dopo gli show. “Colpisce il 70 per cento dei musicisti - in particolare i Dj” : Un palcoscenico. Migliaia di persone che ti guardano. La musica ad altissimo volume. L’esplosione di serotonina che inizia a scorrere nel sangue. E poi il nulla. Ti ritrovi da solo, in una camera d’albergo, incapace di tornare alla normalità. È una particolare forma di depressione quella che colpisce i musicisti – soprattutto i Dj – dopo la fine di un’esibizione o un concerto. Provoca insonnia, ansia, solitudine, ...