Arriva l' app Mercurio | poliziotti in azione h24 su territorio

Tuffi - Grand Prix 2018 : Bolzano ospita la terza tappa. Il meglio al mondo Arriva in Italia : Terzo appuntamento stagionale con il Grand Prix e questa volta il meglio dei Tuffi mondiali arriva a Bolzano, che ospiterà le competizioni dal 6 all’8 Luglio. Si tratta della 24esima edizione in Alto Adige, ormai diventata una tappa storica del calendario internazionale. Grande attesa per i colori azzurri, che vorranno sicuramente brillare davanti ai propri tifosi. Fari puntati specialmente su Elena Bertocchi, colei che ha preso ...

Giovanni Lindo Ferretti - Arriva "Bella gente d'Appennino" - nuovo disco dal vivo : ...su generazione MADRE una madre col suo figliolo PAXO DE JERUSALEM fronte ai millenni TE DEUM venerabile dimora CRONACA MONTANA da MACISTE CONTRO TUTTI - polka dell'Apocalisse maternale CRONACA ...

Goletta Verde Arriva nel Lazio : dal 4 al 6 Luglio tappa a Ostia : Il Lazio sarà la quarta Regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, storica campagna di Legambiente che ha ripreso il suo viaggio lungo le coste italiane per monitorare la qualità delle acque marine, denunciare le illegalità ambientali, il marine litter. L’imbarcazione ambientalista farà tappa da domani, mercoledì 4 Luglio, a venerdì 6 Luglio al Ostia – Porto di Roma. Un viaggio che si concluderà il 13 agosto a Trieste, dopo 22 ...

Apple Maps si aggiorna ed Arriva la rivoluzione : Nuova grafica e funzionalità : Apple Maps si aggiorna e porta con se una Nuova grafica, tante funzioni e molto altro. arriva la rivoluzione delle mappe da parte di Apple. Vediamo le differenze Apple Maps pronto ad aggiornarsi con una valangata di novità Apple Maps a breve si aggiornerà e subirà il più grande aggiornamento degli ultimi anni. Si, Apple […]

Tour de France 2018 : il piano tattico di Vincenzo Nibali. Difendersi nelle prime tappe per Arrivare in forma a Roubaix : Passano i giorni e si avvicina la partenza: -6 allo start dell’attesissima edizione numero 105 del Tour de France. Startlist davvero di livello mostruoso, mai vista negli ultimi anni una presenza così corposa di campioni alla Grande Boucle. L’Italia si giocherà tutte le sue carte in chiave classifica generale con Vincenzo Nibali. Lo Squalo, già trionfatore nel 2014, proverà di tutto per arrivare trionfante a Parigi. Servirà, oltre ...

“Ecco come sta Niccolò Bettarini”. La (nuova) notizia appena diffusa. Gli aggiornamenti Arrivano direttamente dai genitori del ragazzo : Domenica 1° luglio, all’alba, il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini, Niccolò, è stato accoltellato all’uscita dalla discoteca Old Fashion di Milano. Dopo l’agguato, avvenuto per cause ancora da accertare (gli agenti hanno anche parlato di fatalità), il ragazzo è stato subito portato all’ospedale Niguarda dove è tutt’ora ricoverato. Fortunatamente non è in pericolo di vita ma ha rischiato grosso: tutte quelle coltellate (che ...

WHATSAPP - COME NASCONDERE FOTO INVIATE E RICEVUTE/ Arriva anche la modalità broadcast nelle chat di gruppo : WHATSAPP, NASCONDERE le FOTO INVIATE e RICEVUTE, in arrivo l’aggiornamento anti-stalker che permette di non mostrare immagini e filmati spediti o meno(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 18:29:00 GMT)

WhatsApp : Arrivano su Windows 10 Mobile i canali stile Telegram : Una delle tante funzioni che Telegram possiede ma manca a WhatsApp, il servizio di messaggistica più utilizzato al mondo, riguarda la possibilità di creare dei veri e propri canali di comunicazione. Adesso pare che Mark Zuckerberg voglia aggiungere questa funzionalità anche nella propria applicazione e ne è la prova il recente aggiornamento lato server rilasciato, oltre che su Android e iOS, anche su Windows 10 Mobile e la variante desktop di ...

Spazio : la sonda giapponese Hayabusa-2 è finalmente Arrivata alla meta - l’asteroide Ryugu : Uno scalino in un grafico. Una sequenza di pallini rossi che segue una linea piatta, prima più in alto, poi all’improvviso più in basso. Giù, fino allo zero. E in Giappone è subito festa. In quell’istante, con quel brusco calo, va a zero anche la tensione accumulata in 1302 giorni di viaggio interplanetario dagli scienziati e ingegneri della missione Hayabusa-2. Perché quello zero – la misura della differenza fra la velocità attesa e quella ...

Preview : dal giappone Arriva “Bleach” - la trasposizione in live action del manga di Tite Kubo : La Warner Bros, dopo aver diffuso un breve teaser ad inizio anno e il primo video promozionale ad Aprile, ha rilasciato un nuovo trailer di “Bleach“, adattamento cinematografico in live action dell’omonimo manga shonen scritto e illustrato da Tite Kubo. Il film diretto da Shinuske Sato uscirà nelle sale giapponesi il 20 Luglio prossimo e, a causa della lunghezza e della complessità della storia (686 capitoli raccolti in 74 volumi) ...

Olimpiadi Torino 2026 - sindaco Appendino minaccia : Ora mi dimetto/ Il caso Arriva alla Camera : il Pd attacca : Olimpiadi Torino 2026, Appendino minaccia "ora mi dimetto": lite nella notte tra sindaco e consiglieri, la Giunta rischia di saltare, le parole di Giorgetti. Le ventilate dimissioni da parte della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sono solo l’ultimo colpo di scena della guerra che si sta combattendo su più fronti a proposito della presentazione o meno del dossier con cui il capoluogo piemontese si candiderebbe per ospitare le Olimpiadi ...

In Giappone Arriva il pendolino Hello Kitty - supertreno dedicato al superbrand : In un'altra carrozza, la 'Hello! Plaza', verrà proposta una selezione di beni e alimenti e si potrà fare incetta di souvenir assortiti: lo scopo è ovviamente quello di rilanciare l'economia locale e ...