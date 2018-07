Arriva ad Aci Trezza lo “Street Food Summer Edition”

Nuoto – Settecolli - Federica Pellegrini in finale nel 100sl : “non è facile per me - devo prendere quello che Arriva” : Federica Pellegrini segna un buon tempo nella batteria dei 100sl, che la porta a disputare la finale del Settecolli dopo la delusione dei 50 dorso Federica Pellegrini si ‘vendica’ al Settecolli di Roma e dopo la delusione nella batteria dei 50 dorso, segna un buonissimo 54”05 nei 100 sl. La Divina dietro alla Sjostrom, la Blume e la Heemskerk, si è infatti qualificata per quarta alla finale che la vedrà protagonista. “Non ...

Juventus - Arriva l’assist di Kovacic : “Ho deciso di lasciare il Real Madrid” : ASSIST Kovacic- Mateo Kovacic dice addio al Real Madrid. La conferma arriva sulle pagine di “Marca“, conferma che suona come un’apertura totale al suo potenziale trasferimento alla Juventus. “VOGLIO GIOCARE DI PIU'” Il centrocampista croato ha così dichiarato: “Mi piacerebbe giocare di più, amo il calcio e amo essere in campo. So che è difficile […] L'articolo Juventus, arriva l’assist di Kovacic: ...

Arriva il sostegno per i progetti più efficaci in materia di contrasto alla povertà : Con questo bando, che utilizza i fondi ministeriali assegnati alle Regioni per il Terzo settore, la Regione si rivolge a tutto il mondo del terzo settore per promuovere la capacità di solidarietà e ...

Arriva Nugo : l’app per viaggiare con più facilità : Primissimi piani dei monumenti di Roma, ma anche dei canali pieni di gondole di Venezia e del Lungarno di Firenze, insieme a tante bellezze naturali, dalle Alpi ai campi di girasoli, dal mare al cielo. Sono fra le immagini che accolgono chi entra nel parallelepipedo verde acqua di Nugo Space Experience, l’installazione dalle pareti specchiate (a misura di selfie nel viaggio virtuale) che anche alla Stazione Termini di Roma, dopo i lanci a ...

Il ritorno di Luis Fonsi : dopo 'Despacito' è Arrivato il nuovo singolo 'Calypso' : 2 È stato uno dei grandi protagonisti della scorsa estate con il suo tormentone musicale Despacito. Ora Luis Fonsi provera' a ripetersi con il nuovo singolo [VIDEO] Calypso, un pezzo dai toni latini e coinvolgenti sulla stessa scia della canzone precedente. C'è da sottolineare che il cantante portoricano in questi mesi non è affatto scomparso dalle scene: infatti nel periodo invernale ha rilasciato Echame la Culpa, brano ...

Sonic Arriva all’E3 con il nuovo gameplay trailer di Team Sonic Racing : Allacciate le cinture fan di Sonic e preparatevi a vincere la gara! Questa settimana, SEGA parteciperà all’ Electronic Entertainment Expo (E3) 2018 per mostrare contenuti, ma visti finora, tratti dall’esperienza di Racing multiplayer recentemente annunciata, Team Sonic Racing, sviluppata da Sumo Digital. Sonic sfreccia all’E3 Per coloro che sono diretti allo show o si terranno aggiornati con le ultime news da ...

Formula E : Il Racing Game realistico Arriva su Android e PC : In attesa di conoscere una data di uscita vi riportiamo di seguito il Gameplay, dove pot ete vedere il gioco in azione durante le gare realmente disputate attorno al mondo. Una vera manna dal cielo ...

Il Segreto anticipazioni : Arriva DON IGNACIO - il padre di JULIETA : Nelle puntate de Il Segreto in onda nel bel mezzo dell’estate comprenderemo da chi stanno fuggendo JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Consuelo (Trinidad Iglesias); come abbiamo avuto occasione di anticipare in precedenza, tutto avrà inizio quando Francisca Montenegro (Maria Bouzas) incaricherà Mauricio Godoy (Mario Zorrilla) di far crollare una casa di accoglienza appena costruita dalla nostra protagonista… Le anticipazioni segnalano ...

Mieloma : Arriva la tripletta di farmaci che raddoppia la sopravvivenza : arrivano anche in Italia due nuove ‘triplette’ di farmaci contro il Mieloma multiplo che hanno dimostrato di raddoppiare la sopravvivenza libera dalla malattia. Si tratta di due diverse combinazioni di tre farmaci: terapie già esistenti cui si aggiunge l’anticorpo monoclonale daratumumab. Le evidenze scientifiche hanno portato all’approvazione italiana delle nuove terapie, presentate oggi al congresso mondiale ...

Arriva la conferma della scienza : i frutti di mare sono afrodisiaci : Già nell'immaginario collettivo cenare a base di ostriche, gamberi e frutti di mare è un delizioso antipasto per una notte di passione . Ora Arriva anche l'approvazione della prestigiosa Università di ...

Antigraviator : Arriva a giugno il racing game in stile Wipeout : Antigraviator si presenta come una racing game senza limiti di velocità, e si fa carico in pieno dello spirito più adrenalinico di giochi come Wipeout o F-Zero, segnala PCgamer.Il gioco è previsto per il lancio quest'estate, e così sarà: il publisher Iceberg Interactive ha annunciato che potremo salire a bordo dei futuristici bolidi volanti a partire dal 6 giugno.Il gioco presenta tre mondi dal gusto fantascientifico, con tre tracciati ognuno, ...

#Taurus è Arrivata in farmacia : la nuova pillola blu veloce contro l’impotenza #Avanafil : Già alcune farmacie italiane la vendono: si tratta della nuova pillola blu tutta italiana realizzata per la disfunzione erettile. Basta prenderla immediatamente prima del rapporto sessuale con risultati immediati e duraturi (fino a sei ore dall’assunzione). La novità è stata presentata in occasione del Congresso europeo di urologia. La nuova pillola è realizzata con Avanafil, il principio attivo e può essere presa quindici minuti prima ...

Roma - una cacio e pepe per Serena : la Williams Arriva e premia la cucina romana : Che Serena Williams sarebbe venuta a Roma anche senza giocare agli Internazionali si sapeva. E ora si conosce anche il primo luogo in cui ha messo piede, anzi bocca: un ristorante con tipica cucina ...