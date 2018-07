Argentina | la Federazione sogna Pep Guardiola come nuovo ct

Argentina - la federazione punta Guardiola : offerta da 12 milioni annui : Argentina - Secondo quanto trapelato dall’ Argentina , e come riportato dai colleghi di “SportMediaset“, la federazione Argentina sarebbe pronta a salutare Sampaoli e punta re tutto su Guardiola . La federazione albiceleste sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’ offerta cash da 12 milioni di euro l’anno per convincere il tecnico a dire sì. MOSSA A SORPPRESA Una […] L'articolo Argentina , la ...

Guardiola ct dell’Argentina?/ La Federazione ci prova - pronti 12 milioni all’anno per Pep : Guardiola ct dell’Argentina? La Federazione ci prova, pronti 12 milioni all’anno per Pep, ma è difficile in tempi brevi e va ancora esonerato Sampaoli(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:55:00 GMT)