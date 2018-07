: #Arabia:patente sì,ma se un uomo dà l'ok - CyberNewsH24 : #Arabia:patente sì,ma se un uomo dà l'ok - TelevideoRai101 : Arabia:patente sì,ma se un uomo dà l'ok - lozio4658 : @Radio105 curiosita' in arabia saudita concedono finalmente alle donne di prendere la patente,in virtu' del fatto c… -

Non è vero che tutte le donne saudite che vogliono guidare un'automobile hanno avuto la possibilità di farlo: oltre allaserve sempre l'autorizzazione del padre o del marito. E' quanto accade a 12 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge che per la prima volta nella storia dell'Saudita ha cpnsentito a 10 donne di ottenere ladi guida. La riforma prevede anche il permesso alle donne di diventare imprenditrici, di fare le investigatrici ed entrare allo stadio, ma sempre con un Ok maschile.(Di giovedì 5 luglio 2018)