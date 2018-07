Appunti sul testo e sul contesto

Omicidio Nino Agostino - perquisita l’abitazione dell’ex 007 Bruno Contrada : sequestrate foto e Appunti sul delitto : Sono tornati a casa di Bruno Contrada per perquisirla. E questa volta gli investigatori della Dia cercano elementi utili all’inchiesta sull’Omicidio dell’agente Nino Agostino, ucciso assieme alla moglie Ida a Villagrazia di Carini, nel 1989. A ordinare la perquisizione nell’abitazione dell’ex numero due del Sisde è stata la procura generale di Palermo, cha ha avocato l’indagine sul delitto del poliziotto dopo ...

Paura sul volo Roma-Chicago : trovati Appunti sospetti nel bagno. Aereo fatto atterrare in Irlanda : Un Aereo della United in volo da Roma a Chicago è stato deviato in Irlanda per 'potenziali motivi di sicurezza'. Secondo indiscrezioni, alcuni appunti e note sarebbero stati rinvenuti in due dei bagni ...

Politica e finanza - Appunti semiseri sulla crisi di governo : Espressione inglese ignota ai più giovani che significa "fatti più in là oh oh! che vengo io', così come cantavano le sorelle Bandiera negli spettacoli notturni di Renzo Arbore. Vedi il caso più ...