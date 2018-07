Anticipazioni Velvet Collection seconda puntata cancellata | la decisione di Raiuno

Velvet Collection/ Blanca trova le ultime volontà di don Emilio - Anticipazioni seconda puntata : Velvet Collection, anticipazioni seconda puntata 6 luglio 2018: Anna fa ritorno a New York, lasciando l'atelier nelle mani di Clara e di Sergio. Raul verrà messo alla prova(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:14:00 GMT)

Anticipazioni Velvet 4/ la verità su Alberto e Anna : lui esce di scena ma non è defunto : Questa sera ritorna in onda su RaiUno una delle fiction più amate e te dal pubblico di RaiUno. Parliamo di Velvet, la fortunatissima serie televisiva importata dalla Spagna, giunta alla sua quarta stagione di messa in onda in tv. Questa nuova serie, però, è stata soprannominata Velvet Collection [VIDEO]e potra' contare solo su alcuni dei vecchi protagonisti della serie, tra cui l'amatissima Anna che non rivedremo al fianco del suo amato Alberto.

Anticipazioni Velvet Collection - seconda e terza puntata : Alberto non è morto e vive a NY : Torna in onda su Raiuno la fiction Velvet Collection, tra le più amate dal pubblico della tv generalista negli ultimi anni. La Serie TV spagnola terra' compagnia agli spettatori della rete ammiraglia Rai per tutta la stagione estiva [VIDEO] con le nuove puntate inedite tratte dalla quarta stagione che ha ottenuto risultati importanti in patria.

Velvet Collection Anticipazioni : RITA muore? : Finalmente arriva su Rai 1, il 3 luglio in prima serata, la fiction spagnola Velvet Collection, lo spin off di Velvet, con nuovi e vecchi personaggi come Ana (Paula Echevarria), Alberto (Miguel Angel Silvestre), Clara (Marta Hazas), Mateo (Javier Rey), RITA (Cecilia Freire) e Pedro (Adrian Lastra), che ci accompagneranno in una nuova avventura che si snoderà tra ambienti riguardanti la moda e la sartoria. La serie spagnola è costituita da dieci ...

Velvet Collection prima puntata : trama e Anticipazioni 3 luglio 2018 : Velvet Collection prima puntata. Ariva su Rai 1 lo spin-off della serie tv Velvet. La fiction targata Movistar+ e Producciones, va in onda in Spagna su Antena 3. Alla regia troviamo Gustavo Ron e Jorge Torregrossa. Scopri trama e anticipazioni della prima puntata martedì 3 luglio 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Velvet Collection prima puntata: trama e anticipazioni 3 luglio 2018 Impazzano i favolosi Anni ’70, ...

Velvet Collection - al via lo spin off sulla galleria di moda. Anticipazioni : Riapre la galleria di moda più famosa della Spagna a partire da martedì 3 luglio, giorno in cui in prima serata su Rai1 arriva Velvet Collection, spin-off della serie tv Velvet, orfana della quinta stagione. Dieci episodi da 50 minuti l’uno e solo la seconda puntata, in via del tutto eccezionale, va in onda venerdì 6 luglio. Velvet, dove eravamo rimasti La fine della quarta stagione, come ricorda Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola ...