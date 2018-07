Animali | al campo WWF di Policoro l’incontro con un capodoglio VIDEO

Animali - morto orso a Campoli Appennino : esami per accertare le cause : Questa mattina è morto un orso nel territorio del Comune di Campoli Appennino , nei pressi del Rifugio Capo d’Acqua. L’ orso , in evidente stato di difficoltà motoria, è stato avvistato da due escursionisti lungo il sentiero Q2. Gli escursionisti preoccupati hanno avvisato sia i Guardiaparco della Riserva di Posta Fibreno, sia la centrale operativa del 1515 dei Carabinieri Forestali, che si sono diretti sul posto. Gli stessi ...

Zoomarine trust onlus - in campo per il benessere degli Animali : Azioni di sensibilizzazione con 60mila studenti l’anno, una rete di 15 università italiane e straniere, il ‘Pronto soccorso del mare’ per le tartarughe spiaggiate, formazione e ricerca scientifica in ambito internazionale. Zoomarine, il più grande parco marino italiano, prosegue e rafforza così l’impegno a difesa della biodiversità con l’azione di ‘Zoomarine trust onlus‘, ente giuridico autonomo, senza fini di lucro, che ...