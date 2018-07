Animali | 7 specie di uccelli a rischio tra inquinamento | clima e caccia

Toscana : scoperte sette nuove specie Animali dalle Università di Pisa e Firenze : Una sinergia tra l'Università di Pisa e l'Ise-Cnr di Firenze, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Montesanto e Stefano Taiti, ha portato alla scoperta di sette nuove specie animali in terra Toscana. Cinque di queste specie sono state rilevate nelle province di Pisa e Livorno, il che ha indotto gli studiosi ad attribuire come epiteto specifico "Pisanus" o "labronicus" ad alcune di esse. I risultati di questa ricerca, durata alcuni anni, ...

Questi non li avete mai visti : 10 specie Animali e vegetali appena scoperte : Conosciamo allora insieme queste "new entry" , nella foto, la grande scimmia più in pericolo al mondo, . Il protista dal passato misterioso. Scoperto in un acquario di San Diego, California, l'...

Orango Tapanuli e il crostaceo Quasimodo fra le nuove specie Animali del 2018 : Provengono dalle zone più remote del mondo, hanno caratteristiche singolari e – soprattutto – non erano mai stati avvistati dagli scienziati. Sono le dieci specie selezionate tra le nuove scoperte per il 2018 dall’Istituto internazionale per l’esplorazione delle specie dell’Esf, il Collegio delle scienze ambientali e forestali. Una top ten diffusa come ogni anno il 23 maggio in occasione del compleanno del naturalista svedese Carlo ...

Gli esseri umani potrebbero causare i tumori anche nelle altre specie Animali : Le attività umane potrebbero aumentare in maniera importante l'incidenza del cancro negli animali. Fra le cause, l'inquinamento in tutte le sue forme