Angela Ponce | prima trans a vincere Miss Universo | rappresenterà la Spagna

Miss Universo 2018 - la transgender Angela Ponce in gara per la Spagna : “Porto un messaggio di inclusione - rispetto e tolleranza” : Una donna transgender per concorrere al titolo di Miss Universo 2018. Si chiama Angela Ponce, ha 26 anni, è di Pilas (Siviglia, Andalusia), e ha appena vinto il titolo di Miss Universo Spagna a Tarragona. Mancano ancora un po’ di mesi per la gara ufficiale che si terrà nelle Filippine a dicembre 2018, ma la formalizzazione della sua candidatura ha suscitato curiosità ed interesse come non accadeva da anni attorno al concorso per scegliere la ...