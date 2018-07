Amore a gonfie vele tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

people24.myblog

(Di giovedì 5 luglio 2018) La modellasulle pagine del supplemento estivo della “Gazzetta dello Sport”: “Io e Vale ci amiamo. E allora?”. Nulla da aggiungere per la modella di lingerie di 24 anni che ha stregatonel 2016 e con cui vive una bella storia lontano dai riflettori ma non dai paparazzi. “Diva e Donna” li ha pizzicati mentre salgono su un aereo privato diretto alle Baleari. Sguardo e forme mozzafiato non passano inosservati, così come la somiglianza con l’attrice Brooke Shields. “Me lo dicono da sempre, una roba poco originale”, dice lei che, da ombrellina è passata alla carriera di modella di lingerie. “Con un se…..o come il mio è difficile lavorare come indossatrice. Forse non metterei in risalto gli abiti, non sono un appendino”, confessa senza mezzi termini. Studentessa di giurisprudenza, ammette ...