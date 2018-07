Amazon Italia rivela inavvertitamente la data di uscita di Sekiro | non arriverà prima

E-commerce : prima di acquistare il 77% degli italiani consulta Amazon : Teleborsa, - acquistare a colpo sicuro? A sciogliere ogni dubbio ci pensa Amazon. prima di acquistare online o in negozio, infatti, gli italiani cercano sul web informazioni sul prodotto desiderato ...

E-commerce : prima di acquistare il 77% degli italiani consulta Amazon : acquistare a colpo sicuro? A sciogliere ogni dubbio ci pensa Amazon. prima di acquistare online o in negozio, infatti, gli italiani cercano sul web informazioni sul prodotto desiderato per orientarsi ...

Amazon spedisce astici vivi in Italia - l'Enpa protesta : Questi animali devono viaggiare in una scatola per centinaia di chilometri. Per molti, fra cui la onlus, è una grave forma di maltrattamento

Arriva in Italia Yi Gimbal per smartphone con uno sconto di ben 50 euro su Amazon : Arriva finalmente anche in Italia Yi Gimbal per smartphone e per l'occasione lo store ufficiale su Amazon lancia una promozione valida solo oggi e domani. L'articolo Arriva in Italia Yi Gimbal per smartphone con uno sconto di ben 50 euro su Amazon proviene da TuttoAndroid.

Amazon alla guerra delle farmacie Bezos sfida l'italiano Pessina Acquistata la catena online Pillpack : Prima il lancio di una linea propria di farmaci da banco (i cosiddetti Otc, over the counter, drugs) Basic Care, realizzata poi in concreto dalla casa farmaceutica specializzata in farmaci generici Perrigo. Decisione che aveva messo in allarme i big delle catene di farmacie americane quotate a Wall Street, come ad esempio Walgreens Boots Alliance Segui su affaritaliani.it

Amazon entra nel mercato italiano del B2b : ROMA - Amazon sbarca sul mercato italiano del B2b. Da oggi c'è una nuova serie di funzionalità su Amazon.it nata per soddisfare le necessità di acquisto da parte delle aziende. E' dedicato a tutte le ...

Arriva in Italia Amazon business - l’ecommerce per aziende e partite Iva : (Foto: L’home page di Amazon business) Un account a misura d’azienda per acquistare e vendere su internet, risparmiando tempo e denaro. È questa la nuova idea di Amazon, che ha lanciato anche in Italia il suo portale b2b, Amazon business. Il nuovo servizio è pensato per aziende di ogni dimensione. Sarà anche possibile convertire un account privato in aziendale, mantenendo i vantaggi dell’iscrizione al servizio Prime. Amazon ...

Absentia rinnovata per una 2ª stagione - la serie con Stana Katic di Castle torna nel 2019 in Italia su Amazon? : Absentia rinnovata. La serie con Stana Katic tornerà per una seconda stagione, prevista per il 2019. Dopo voci di corridoio, si attendeva solo l'ufficialità da Corus Entertainment, gli Upfronts canadesi. Secondo il comunicato stampa, il nuovo capitolo del thriller con l'ex Kate Beckett di Castle sarà composto da dieci episodi dalla durata di un'ora ciascuno. In Canada, la serie tornerà sugli schermi della rete Showcase durante la stagione ...

Amazon si affida agli sviluppatori per migliorare Alexa in italiano : (Foto: Amazon) Pochi giorni fa abbiamo parlato dell’imminente arrivo in Italia di Alexa, l’assistente vocale realizzata da Amazon. Il gruppo si sta decisamente preparando a portare l’apprezzato software anche nel nostro paese, ma un passaggio fondamentale perché questo avvenga è assicurarsi di avere a disposizione una comunità di sviluppatori esterni che possa scrivere app in grado di garantire il funzionamento di Alexa con le ...

Alexa in Italia sempre più vicina - Amazon invita sviluppatori e costruttori hardware - : Come Costruire una Skill Alexa per i clienti di tutto il mondo Costruire esperienze vocali per Alexa è molto semplice. Sul nostro sito sono presenti risorse, come semplici tutorial o webinar on-...

Alexa Skills Kit e Voice Service arrivano in Italia - Amazon si prepara al debutto : Amazon Alexa si avvicina sempre di più al debutto in Italia: Alexa Skills Kit e Alexa Voice Service sono ora disponibili nel nostro Paese e permettono a sviluppatori e aziende di preparare i loro prodotti in tempo per il lancio. L'articolo Alexa Skills Kit e Voice Service arrivano in Italia, Amazon si prepara al debutto proviene da TuttoAndroid.

Google sfida Amazon e Spotify - YouTube Music arriva anche in Italia : Il servizio in streaming disponibile in 17 Paesi, tra cui l'Italia. Nella versione free con pubblicità e premium a pagamento (a 9,99 euro al mese) senza annunci e offline

Amazon è il marchio più influente in Italia : Coinvolgimento, innovazione, affidabilità, impegno sociale e presenza. Sono questi i cinque parametri con cui Ipsos ha stilato anche per il 2018 la classifica “The Most Influential Brands”, che raccoglie i 100 marchi che più degli altri si sono dimostrati in grado di influenzare la vita degli Italiani negli ultimi 12 mesi. A trionfare – scavalcando per la prima volta Google – è Amazon, brand divenuto ormai compagno abituale dello ...

Ipos : Amazon supera Google - brand più influente in Italia nel 2018 : Milano, 14 giu. , askanews, Amazon spodesta Google dal primo posto e diventa il brand più influente del 2018 in Italia secondo Ipsos. L'istituto di ricerche di mercato ha stilato la nuova classifica ...