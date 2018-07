Altro che poverina | adesso Jennifer Aniston ha due pretendenti

Migranti : Tajani - Italia isolata in Ue - Altro che ‘prima gli italiani’ : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “Se questi sono gli amici di Matteo Salvini, altro che il ‘prima gli Italiani’ leghista. Il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, vuole rimandarci indietro i richiedenti asilo in transito. Cerca di spingerli a Sud. Così come il cancelliere austriaco Sebastian Kurtz. Il nostro governo è isolato”. In un’intervista esclusiva a Panorama, nel numero in edicola domani, ...

Milan - l'indiscrezione sull'affare clamoroso : Altro che fallimento - vogliono prendere Higuain : Nel mercato del Milan non ci sono solo parametri zero, vedi alla voce Strinic, Reina e Halilovic, ma anche un gran colpo pronto in canna. Secondo il Giorno , la dirigenza rossonera sarebbe pronta all'...

Wimbledon – Genie Bouchard e quel particolare hot : “un ballboy aveva la zip abbassata - non potevo far Altro che guardargli…” : Genie Bouchard infiamma Wimbledon con un tweet dai risvolti hot: il ballboy ha la zip abbassata e la tennista non riusciva a distogliere lo sguardo Non poteva che essere Genie Bouchard a regalare il primo momento ‘hot’ di Wimbledon. Se fin qui i primi due giorni dello Slam britannico si sono rivelati ‘soporiferi’, per quanto riguarda le questioni extra-sportive, ci ha pensato la bella canadese a mettere un po’ ...

Perché si cambia di peso da un giorno all’Altro : Scendete dalla bilancia, non è necessario ossessionarsi tutti i giorni. Anche Perché le oscillazioni di peso sono temporanee e “finte”, quindi non vale la pena prendersi uno spavento se si vedono i chili sulla bilancia cambiare per eccesso o per difetto dalla mattina alla sera. Secondo una ricerca, le donne si pesano mediamente 115 volte in un anno. Anzi, ci sono alcuni giorni in cui dovreste proprio evitare la bilancia, tanto, ...

Il teardown della Google Camera 5.3 di Android P svela che potrebbe arrivare il supporto RAW (e Altro) : Il team di AndroidPolice ha smembrato il codice di Google Camera 5.3 alla ricerca di funzionalità già presenti o che potrebbero arrivare in futuro L'articolo Il teardown della Google Camera 5.3 di Android P svela che potrebbe arrivare il supporto RAW (e altro) proviene da TuttoAndroid.

Sbk – Altro che Valentino Rossi : Bayliss infinito a 49 anni : Applausi per Troy Bayliss! Che risultati a quasi 50 anni per l’australiano in sella alla sua Ducati Valentino Rossi è una leggenda: le sue imprese a 39 anni suonati lasciano sempre a bocca aperta, ma oggi è di un Altro campione che dobbiamo cantare le gesta. Troy Bayliss non smette di stupire: a 49 anni anni ha sbaragliato la concorrenza, in sella alla Ducati, in gara-1 nella Superbike australiana a Hidden Valley. Partito dalla pole, ...

Salah - Altro che Real Madrid : ufficiale il rinnovo col Liverpool : Mohamed Salah non si muove da Liverpool, dopo la splendida annata scorsa, l’egiziano si è meritato un lauto rinnovo con i Reds Il Liverpool Football Club ha confermato il rinnovo di contratto dell’attaccante egiziano Mohamed Salah “a lungo termine con il club”. L’attaccante egiziano ha affidato il suo futuro al Liverpool mettendo la sua firma sull’accordo, poco più di un anno dopo il suo arrivo ad ...

Chiara Ferragni e Fedez - Altro che royal wedding : 'Il matrimonio durerà tre giorni' : 'Ho sentito negli ultimi giorni Fedez e mi ha riferito che il matrimonio non durerà solo un giorno ma tre', spiega l'esperto di cronaca rosa.

Bagno di folla a Pontida per Matteo Salvini : “C’è un terzo barcone carico di schiavi che non sta navigando verso l’Italia - ma in direzione Altrove” : I temi, quelli della campagna elettorale e ribaditi più volte dall’inizio della legislatura, ci sono tutti. Dall’abolizione della legge Fornero “ingiusta e disumana” alla famiglia tradizionale, dalla legittima difesa alle ong e alle politiche europee sui migranti. “Facciamo cadere il muro di Bruxelles”, dice Matteo Salvini dal palco di Pontida, tra...

In Messico un Altro giornalista ucciso a poche ore dal voto : Con 45 vittime dal 1992 , stima del Committee to Protect Journalists, , il Messico è il terzo Paesi più pericoloso al mondo per i giornalisti. Superato soltanto - nella classifica di Reporter senza ...

Altro che trasparenza a Montecitorio Spunta il «vietato l'accesso ai giornalisti» : Dovevano aprire il Parlamento "come una scatola di tonno". Invece, cinque anni dopo il roboante annuncio di Beppe Grillo, la cosiddetta "legislatura del cambiamento" si sta caratterizzando per un'inattesa e sorprendente blindatura del Parlamento e di tutti i suoi spazi. Alla faccia della tanto sbandierata trasparenza, infatti, a quasi quattro mesi dall'insediamento delle nuove Camere sono stati diversi e reiterati gli episodi in cui i ...

Sea of Thieves : arrivano scheletri esplosivi e Altro ancora con il nuovo evento Gunpowder Skeletons : Sea of Thieves si prepara ad accogliere l'evento Gunpowder Skeletons, il quale porta con sé nuove armi, ricompense e inedite meccaniche inerenti ai barili di polvere da sparo che danno proprio il nome all'evento, riporta Eurogamer.Si tratta dell'aggiornamento 1.1.4, e questa volta dovremo vedercela con scheletri esplosivi che non vedono l'ora di farsi saltare in aria. L'obbiettivo sarà quello di farne piazza pulita nei modi più fantasiosi, ...

Altro che flat tax - qui servono soldi per la disabilità : Leggendo le recenti dichiarazioni del Ministro dell'economia Giovanni Tria, però, mi sorge un dubbio: questi soldi ci sono o Di Maio e Salvini stanno giocando a Monopoli? Temo, purtroppo, che tutto ...

VIDEO| Valentina Vignali senza freni - lato b in primo piano sui social : "Altro che Photoshop" : Guai al prossimo detrattore! Valentina Vignali, cestista e influencer, ha messo a tacere i fan che la accusano di utilizzare Photoshop. Lo ha fatto con un video pubblicato sui Instagram in cui, toccando con mano il suo...