Alluvione Moena | “Servono aiuti per superare l’emergenza”

Alluvione Moena : 63 ragazzi evacuati - accolti in centro Don Orione : Sono 63 i ragazzi di un gruppo parrocchiale di Rimini, dai 10 ai 15 anni insieme ai loro accompagnatori, che sono stai accolti dal soggiorno Don Orione di Soraga (Trento). Il gruppo era stato evacuato da un albergo della zona della bassa valle di Fassa a seguito di forti temporali che hanno provocato allagamenti e smottamenti. “Giunti al centro infreddoliti, bagnati ed impauriti, – raccontano dall’ufficio stampa ...

Alluvione in Trentino - Protezione Civile : da domani conclusa l’emergenza a Moena - il punto della situazione : Il centro di Moena sta tornando alla normalità mentre la viabilità segna la riapertura della statale delle Dolomiti che collega la val di Fassa alla valle di Fiemme. Secondo la Protezione Civile del Trentino, guidata da Stefano De Vigili, gli interventi di emergenza dovrebbero concludersi entro la giornata di venerdì, quando saranno ultimate le attività di ripulitura delle strade del centro, di scantinanti e garage di abitazioni e alberghi, e ...

Alluvione Moena - il Senatore Ortolani accende i riflettori con un intervento in aula : “cittadini completamente indifesi - urgono interventi importanti” [VIDEO] : A poche ore dalla disastrosa Alluvione che ha messo in ginocchio Moena, il Senatore del Movimento 5 Stelle, Franco Ortolani, esperto geologo e da anni impegnato in prima fila su interventi di messa in sicurezza del suolo, ha acceso i riflettori di Palazzo Madama con un intervento in cui ha spiegato cos’è successo in Trentino, auspicando una riflessione sul tema dei cambiamenti climatici. Nell’intervento Ortolani ha ricordato anche i ...

Alluvione Moena - non si arresta l’emergenza : nel pomeriggio un altro violento acquazzone : Nonostante l’Alluvione di ieri, prosegue il maltempo a Moena, dove nel pomeriggio un’altro violento acquazzone misto a grandine si è abbattuto sull’abitato. Il paese ladino della Val di Fassa è attualmente diviso in due, fra la Piaz de Ramon, dove la vita continua tranquilla e dove la gente ieri sera non si era nemmeno resa conto del disastro che era avvenuto poco sotto, nella strada Riccardo Loewy, dove all’altezza del ...

Alluvione di Moena : riaperto il collegamento con la Val di Fassa : E’ stata riaperta, con un senso unico alternato, la circonvallazione di Moena che garantisce il collegamento con la Val di Fassa. Resta invece chiusa la statale 346 del Passo di San Pellegrino, che porta a Falcade, interrotta da due smottamenti. A Moena si lavora per ripulire le strade del paese e sgomberare dai detriti le cantine e i garage di abitazioni ed alberghi. La protezione civile sta ripulendo l’alveo del rio Costalunga, la ...

Alluvione Moena - il sindaco : “E’ un disastro - ma si sta reagendo bene. C’è tanto da fare” : “E’ un disastro, ma si sta reagendo bene. Sono arrivati tanti volontari da tutto il Trentino, si fa tanto per tornare alla normalità, ma c’è ancora tanto da fare. In previsione delle nuove precipitazioni stiamo monitorando la situazione: i vigili del fuoco stanno liberando il letto del fiume esondato, stanno togliendo il materiale che via via continua a scendere. Ieri i volontari hanno lavorato fino alle 3 di notte e anche ...

Alluvione Moena - comandante vigili del fuoco : “E’ andata bene - non ci sono stati feriti” : “I lavori di ripristino stanno andando bene ma è andata bene soprattutto perché non ci sono stati né feriti né infortunati. Ieri, dopo l’esondazione del rio Costalunga presso l’hotel Cavalletto, sono state evacuate 90 persone, 30 che si trovavano nella localita’ Spinach e 60 ragazzi che non riuscivano ad arrivare al loro hotel, il Piz Meda in localita’ Ronchi. Li abbiamo sistemati tutti nel centro di raccolta ...

Alluvione Moena - il sindaco : danni in 4 alberghi su 50 : “Su 50 strutture alberghiere del paese, solo 4 o 5 hanno subito danni da allagamento“: lo ha reso noto il sindaco di Moena, Edoardo Felicetti, in riferimento all’Alluvione che ha interessato ieri il paese della val di Fassa. Il primo cittadino precisa che i danni potranno essere valutati solo quando gli scantinati saranno liberati dal fango. L'articolo Alluvione Moena, il sindaco: danni in 4 alberghi su 50 sembra essere il ...

Maltempo Trentino - Alluvione a Moena : al lavoro per ripulire strade e scantinati : A Moena sono in campo volontari e vigili del fuoco per ripulire strade e scantinati a seguito dell’alluvione che ha colpito la località turistica in Val di Fassa: il Dipartimento della Protezione civile rende noto che al momento la situazione meteo è in miglioramento. Restano evacuate una cinquantina di persone che hanno passato la notte all’interno di una palestra. Nel corso della giornata si terrà una riunione dei soccorritori al ...

Alluvione Moena - duro lavoro per tornare alla normalità ma c’è una nuova allerta meteo per violenti temporali : altre “bombe d’acqua” in arrivo : 1/21 Moena ...