romadailynews

: Allevi (geologo): #Balduina, #voragini causate da problemi locali: #Roma- “La Balduina ha… - romadailynews : Allevi (geologo): #Balduina, #voragini causate da problemi locali: #Roma- “La Balduina ha… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma- “Laha una conformazione particolare, come altre zone di Roma, perche’ nel sottosuolo ci sono sabbie. Ma le recentisono statetutte da. Il crollo di via Pereira a causa di sottoservizi, la buca di via Andronico per un problema legato ad un’opera privata e via Montiglio per una fogna. Non c’e’ un casolegato alla sua conformazione geologica, si tratta quasi sempre dilegati ai sottoservizi”. Cosi’ Mauriziodel Simu, nel corso di una commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma dedicata alla voragine di via Vittorio Montiglio. L'articolo):daproviene da RomaDailyNews.