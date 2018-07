Alleati coi giustizialisti ma assediati dai pm

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) L'atmosfera è quella dell'assedio, di chi, raggiunto l'apice, guarda con diffidenza tutto ciò che lo insidia. Non è la prima volta che capita in Italia. Oggi succede alla Lega di governo e regina dei sondaggi. Nel Transatlantico di Montecitorio, Guido Guidesi, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, si inalbera per quella sentenza della Cassazione che autorizza il sequestro di 49 milioni di euro del Carroccio: "Una cosa allucinante. Così ci hanno bloccato l'attività politica. Non sappiamo neppure come pagare i pullman che hanno portato i militanti a Pontida: se diamo i soldi alla Lega li sequestrano; se li diamo direttamente alle agenzie di viaggio rischiamo il reato di finanziamento ai partiti. La verità è che in questo Paese se superi il 30% di consensi ti mandano dei segnali, ti fanno capire chi comanda. Il problema è che i nostridi governo, i grillini, non ...