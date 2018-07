Alghero per l' Archeologia | conferenze venerdì e sabato

REGIONE - Parte da Alghero - Olbia e Cagliari la raccolta firme per il Referendum sulla 'Vertenza Entrate' : Muove i primi passi il neonato Comitato referendario sulla Vertenza entrate , che vuole promuovere un Referendum regionale per abrogare l' articolo 5 dell'accordo tra il Ministero dell'Economia e la REGIONE , sottoscritto il 21 luglio 2014, così da eliminare la Parte che prevede l' impegno della REGIONE a ritirare tutti i ricorsi pendenti contro lo Stato in materia di finanza ...

Alghero : cane chiuso in un sacco e gettato da un ponte. E’ vivo per miracolo : L'animale era chiuso all'interno di un sacco di iuta ma per fortuna i suoi latrati hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti, che per primi l'hanno soccorso. I carabinieri sono ora sulle tracce della persona che ha gettato il cane dal ponte, che ora rischia fino a 30mila euro di multa e un anno e mezzo di carcere.Continua a leggere