Alessandro Di Battista in viaggio con Sahra Lahouasnia e il figlio Andrea | ' Che cosa mi

Alessandro Di Battista : "Cosa mi manca in Usa? I miei amici. E Di Maio..." : "Cosa mi manca dell'Italia? Gli amici storici che, dopo la mia elezione in Parlamento, hanno continuato a trattarmi come prima. Mi mancano i colleghi parlamentari dei Cinque Stelle che stanno facendo un lavoro bellissimo. E poi mi manca molto Luigi... Lo considero uno dei miei migliori amici".Alessandro Di Battista racconta al settimanale Oggi in edicola da domani le prime settimane negli Stati Uniti, dove è andato con la moglie Sarah e il ...

Ballottaggi - Alessandro Di Battista : “Il Pd è morto e io ne sono molto felice” : Alessandro Di Battista commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative e si concentra sui risultati del Partito Democratico: "Il Pd è morto. Personalmente sono molto felice di questo tracollo". Secondo l'ex deputato M5s ora non bisogna puntare sui diritti civili ma su quelli sociali ed economici, magari con il reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Alessandro DI BATTISTA "PRETENDO IMPEGNO DA MINISTRI M5S"/ Attivisti divisi : elogi ma pure "attento a Salvini" : ALESSANDRO Di BATTISTA, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il dibattito sui migranti(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 15:11:00 GMT)

Alessandro Di Battista prepara il golpe nel M5s : 'Luigi Di Maio un leone. Eppure...' : Dagli Stati Uniti, ahinoi e ahi per Luigi Di Maio , continua a tromboneggiare Alessandro Di Battista . Già, l'aspirazione alla leadership del M5s è fortissima. Dunque, ogni giorno è buono per ...

Alessandro Di Battista - "M5s - lotta di più"/ "Di Maio un leone. Dibattito Migranti - corrotti gongolano" : Alessandro Di Battista, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il Dibattito sui Migranti(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Alessandro Di Battista : “Gli immigrati non sono i responsabili dei problemi del nostro Paese. Dobbiamo aiutare l’Africa” : In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle rivolge un appello al governo, sottolineando che gli immigrati non sono i responsabili dei problemi italiani e che l'esecutivo deve aiutare i Paesi africani intervenendo sulle cause delle ingustizie che portano le persone a fuggire: "Chi fugge da un villaggio congolese per mancanza di prospettive non è poi così diverso da chi fugge dall'Italia per provare a ...

M5s - la guerra totale : chi può fare fuori Alessandro Di Battista : Vuoi vedere che dal disastro grillino di Roma l'unico a trarre forza sarà Roberto Fico ? Il dubbio è lecito e lo pone anche Italia Oggi : pur senza responsabilità penali, Luigi Di Maio sta uscendo con ...

Alessandro Di Battista-show su viaggio Usa/ Video Facebook - “non prendo soldi da Berlusconi - sono ca**i miei” : Alessandro Di Battista, Video-show su Facebook su viaggio in Usa: l'ex parlamentare M5s attacca, “non prendo soldi da Berlusconi, basta falsità. Come? sono tutti ca**i miei"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 12:07:00 GMT)

Quanto guadagna Alessandro Di Battista? Lo spiega lui anche se "sono cazzi suoi" : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle in un video sfogo smentisce le voci sui suoi presunti compensi stellari e spiega le vere cifre. anche se, precisa: «Essendo un libero cittadino posso fare come voglio»

Alessandro Di Battista “Aquarius? Non è razzismo”/ Video Facebook - “bene Governo - futuro africani in Africa” : Alessandro Di Battista show con Video su Facebook: "il caso Aquarius non è razzismo, il Governo ha fatto bene. Il futuro degli africani è in Africa, perché la sinistra si indigna oggi?"(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:36:00 GMT)

Aquarius - Alessandro Di Battista : “Sto con Toninelli e Di Maio. Per me il futuro degli africani è in Africa” : La forzista Laura Ravetto lo accusa per il suo silenzio sul caso Aquarius, durante la trasmissione Agorà su Rai 3. E Alessandro Di Battista dopo poche ore (fuso orario permettendo) risponde. “Mi hanno riferito che in alcune trasmissioni televisive italiane qualcuno si domandava il perché di un mio ‘silenzio‘ riguardo alle tematiche legate all’immigrazione”, ha scritto su facebook l’ex parlamentare del ...

Giuseppe Conte come Alessandro Di Battista - il premier in tour nell'Italia dei 'vessati' : Giuseppe Conte da vero grillino sta già preparando un tour estivo. Pare infatti che il neo presidente del Consiglio - proprio come aveva fatto Alessandro Di Battista l'anno scorso che aveva girato per ...

Alessandro Di Battista - Dagospia : il governo Lega-M5s? L'ha presa malissimo : Certo, nelle ultime settimane - a tratti - ha finto di poterlo digerire, ma tutta la sua storia politica precedente dimostra che avrebbe ambito a ben altro. Per esempio al voto anticipato dove ...

Di Battista contro Mattarella : indagato il padre/ Video - Alessandro rilancia : “Mi accusino di vilipendio” : Di Battista contro Mattarella: indagato il padre. Video, Alessandro rilancia le accuse al Quirinale: “Mente. Mi accusino di vilipendio”. Le ultime notizie sull'ex deputato M5s(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:10:00 GMT)