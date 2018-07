Alano Fulvo | carattere e prezzo

ideegreen

(Di giovedì 5 luglio 2018), un Apollo dei cani con il mantello rossiccio che, grande e statuario, veglia sulla vostra persona e sulla vostra casa. Mi auguro, casa con giardino, data la stazza di questa bella razza. L’, come, è classificato tra i cani di tipo pinscher e schnauzer, molossoidi e bovari svizzeri, tra i compagni di categoria si distingue per la massa: grande tra i grandi, dal fisico per giunta snello, sottolineato dal pelo cortissimo che ne mette in evidenza l’armonia. E i difetti, se ne ha. (altro…)Idee Green.