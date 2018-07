Al via Geoscienze News | tg web di Ingv e Ansa

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 luglio 2018) Prende il via, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (), realizzato in collaborazione con il canale Scienza&Tecnica dell’. Al centro di, le notizie più interessanti dalle scienze della Terra, raccontate, due volte al mese in 3 minuti, in modo semplice e puntuale da esperti dell’. La prima parte del Tg web è dedicata al bollettino sismico nazionale ed eventuali attività vulcaniche delle ultime due settimane, mentre nella seconda parte saranno di volta in volta affrontate tematiche scientifiche trattate dall’Istituto. Si parlerà di aurore polari, della rete sismica nazionale, dei grandi terremoti della storia, delle faglie più importanti della Terra, di vulcani attivi in Italia e nel mondo, di ambiente e di molto altro ancora. Le puntate saranno pubblicate sul canale Scienza&Tecnica, sul ...