Al via dal 7 luglio i saldi in Calabria

Le più belle foto di viaggio dal National Geographic Travel Photographer 2018 : È la fotografia selle coda di un cucciolo di megattera (una sirena?) che ha fatto vincere alla fotografa giapponese Reiko Takahashi il primo premio del concorso National Geographic Travel Photographer 2018. La foto di Takahashi è stata selezionata tra le oltre 13.000 ricevute dalla giuria del National Geographic di cui fanno parte, tra gli altri, Whitney Johnson, vicepresidente delle esperienze visive del National Geographic, il fotografo ...

Tamponamento in via Romana - coinvolta famiglia di Civitella : due bimbi all'ospedale : Incidente questa mattina ad Arezzo con due bimbi rimasti feriti. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10,30 in via Romana . Si è verificato un Tamponamento tra due automobili e due bambini hanno ...

Giustizia spagnola archivia inchiesta su fegato illegale per Abidal : La Giustizia spagnola ha archiviato l’inchiesta su un presunto “acquisto illegale” da parte del Barcellona di un fegato per il calciatore francese Eric Abidal, malato di cancro e operato nel 2012. Il Tribunale Superiore di Giustizia di Catalogna ha spiegato di avere ricevuto un anno fa una segnalazione al riguardo dalla procura ma che dopo una serie di verifiche il 18 aprile del 2018 è stata disposta l’archiviazione ...

Varese - La città si illumina a led - al via i cantieri a partire dall'1 ottobre : ... realizzando impianti tecnologici, opere di illuminazione pubblica e fornendo servizi di facilty management ad aziende sia pubbliche che private, in ogni parte del mondo. Dopo Enel, Gemmo è da ben ...

Barcellona - Rosell nei guai per il fegato di Abidal. La giustizia spagnola archivia il caso : Una notizia choc ha colpito il Barcellona , Eric Abidal , da poco nominato nuovo dt dell'area tecnica del club, e soprattutto Rosell , ex numero uno dei blaugrana. Secondo quanto riporta il quotidiano ...

Carpooling aziendale : I sem. 2018 raddoppiano viaggi condivisi : Roma, 4 lug., askanews, - Comoda, economica e attenta all'ambiente: la pratica del Carpooling aziendale - che permette di condividere l'auto con i colleghi per raggiungere il posto di lavoro - piace ...

Barcellona - inchiesta sull’acquisto illegale di un fegato per Abidal : la giustizia spagnola ha archiviato il caso : Il Tribunale Superiore di giustizia di Catalogna ha archiviato l’inchiesta circa una presunta acquisizione illegale da parte del Barcellona di un fegato per Abidal La giustizia spagnola ha archiviato l’inchiesta su un presunto “acquisto illegale” da parte del Barcellona di un fegato per il calciatore francese Eric Abidal, malato di cancro e operato nel 2012. EFE/Andreu Dalmau – INFOPHOTO ) Il Tribunale ...

LITE NINA MORIC-BELEN RODRIGUEZ - L'AVEVA DEFINITA 'viaDO'/ Dal bacio alle accuse ma sui social tutto tace : LITE Belen-Moric, processo a Milano video, il botta e risposta in aula: la modella croata confessa di essersi sentita a sua volta diffamata dalla rivale.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:32:00 GMT)

Thailandia - torrenti deviati e maschere speciali : corsa contro il tempo per portare fuori dalla grotta i ragazzini : Non smettono un attimo di pensare i soccorritori su come tirare fuori al più presto possibile e nel modo più sicuro i 12 ragazzini e il loro allenatore dalla grotta Tham Luang, in Thailandia, in cui sono stati trovati vivi. Oltre a estrarre acqua dalla grotta con numerose pompe, i soccorritori stanno anche cercando di deviare i corsi d’acqua che entrano nella cavità naturale da vari punti, non tutti ancora scoperti. I militari thailandesi e i ...

'Fegato illegale per Abidal'. Il caso è archiviato : MADRID - La giustizia spagnola ha reso noto oggi di avere archiviato l'inchiesta su un presunto 'acquisto illegale' di un fegato per il calciatore francese Eric Abidal , malato di cancro e operato nel ...

Archiviata inchiesta su fegato illegale per Abidal : La giustizia spagnola ha reso noto oggi di avere archiviato l'inchiesta su un presunto 'acquisto illegale' di un fegato per il calciatore francese Eric Abidal, malato di cancro e operato nel 2012, da ...

Uefa – Caso Paris Saint-Germain - rinviata la sentenza per un riesame condotto dalla Camera Arbitrale : Il presidente del CFCB ha deciso di rinviare la sentenza per un riesame da parte della Camera Arbitrale Alla luce della recente sentenza dell’ispettore capo dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) di chiudere l’indagine sul Paris Saint-Germain – cominciata il 1° settembre 2017 – il presidente del CFCB ha deciso di rinviare la sentenza per un riesame da parte della Camera Arbitrale. Il presente ...

Wimbledon – Nadal sul velluto anche su erba : Sela spazzato via all’esordio : Rafa Nadal esordisce a Wimbeldon con un successo convincente: il tennista spagnolo batte l’istraeliano Sela in 3 set Dopo aver vinto il Roland Garros da favorito, Rafa Nadal si presenta a Wimbledon da outsider di lusso. L’erba non è la sua superficie preferita, lo sanno tutti, e i movimenti sono meno ‘automatici’ di quelli sulla terra rossa ma il talento non scompare. Il maiorchino ne dà prova all’esordio sull’erba britannica, nel quale ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato - in Spagna sicuri : "via dal Real Madrid per 100 milioni" : La Juventus pensa a Cristiano Ronaldo: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 16:08:00 GMT)