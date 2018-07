Al Bano ringrazia la giornalista di Agorà Estate per non aver parlato di Romina Power

dilei

(Di giovedì 5 luglio 2018) Svolta nel gossip su Al? Forse per la prima volta il cantante di Cellino San Marco dichiara apertamente di essere contento che non gli vengano fatte domande sull’ex moglie e sul loro presunto matrimonio bis. Intervistato adsu Rai Tre, Mr Carrisi ha fatto i complimenti allaper nonfatto cenno a: “Non mi hai chiesto nulla di? Hai fatto benissimo”. Alsembra dunque proprio stanco di parlare continuamente die con ogni probabilità di Loredana Lecciso. Anche se per sua dichiarazione le sente tutti i giorni. A chiedere il silenzio stampa sul chiacchierato riavvicinamento della coppia più amata d’Italia era stata mesi fa la stessa, grata a Caterina Balivo perrispettato il suo desiderio. Da allora però ne è passata di acqua sotto i ponti, tra smentite di Alsu eventuali nozze e ...