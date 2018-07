Al Bano alla giornalista | ' Hai fatto bene a non chiedermi nulla di Romina'

Mertens alla Roma? / Calciomercato : i giallorossi piomBano sul belga del Napoli - ma la clausola è scaduta : Mertens alla Roma? Calciomercato: i giallorossi piombano sul belga del Napoli che ora è impegnato in nazionale al Mondiale. La clausola è scaduta, si deve trattare con Aurelio De Laurentiis.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:35:00 GMT)

RuBano cavi di rame dalla TinFin di Trivero : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Rubano cavi di rame dalla TinFin ...

Il Commissario MontalBano 13 e Luca Zingaretti dalla parte dei migranti (video) : annunciata la fine delle riprese : Un video annuncia la fine delle riprese de Il Commissario Montalbano 13. La clip, della durata di quasi tre minuti, è stata pubblicata sul profilo social della Carlo Palomar, la casa di produzione della fiction. Luca Zingaretti, l'intero cast e il resto della troupe si erano recati sul set lo scorso aprile per iniziare a girare la tredicesima stagione. Dato l'affetto che i fan nutrono verso Montalbano, la produzione ha deciso di far loro un ...

Al Bano ritrova il sorriso con Diletta Leotta : la foto su Instagram fa pensare alla Lecciso : Diletta Leotta, 27 anni il prossimo agosto, si gode le meritate vacanze al mare di Porto Cervo, dopo aver raccontato la serie B su Sky. E qui ha avuto l’onore di incontrare Al Bano, 74 anni. Il cantante pugliese si è concesso per un selfie con la bella presentatrice che subito ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram con questo commento: “Se fosse su Instagram avrebbe almeno 100 milioni di followers”. In effetti, lo ...

RuBano i cavi dalla ferrovia : circolazione dei treni in tilt sulla linea Milano-Lecco : Approfondimenti Ritardi dei treni: a luglio su ventiquattro linee si risparmia il 30% 19 giugno 2018 treni: circolazione in tilt per un guasto tra Lierna e Varenna. Attivati i bus sostitutivi 18 ...

AL Bano/ “Non credevo alla reunion con Romina - ma sbagliavo…” (Con il cuore nel nome di Francesco) : Al BANO Carrisi sarà uno dei protagonisti della serata di beneficenza in onda stasera da Assisi e intitolata 'Con il cuore nel nome di Francesco': i progetti del cantautore.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Madre Mia/ Anticipazioni : la docu-fiction di Al Bano dedicata alla donna più importante della sua vita : Madre Mia, le Anticipazioni della seconda e ultima parte in onda stasera su Rete4, la docu-fiction di Al Bano dedicata alla donna più importante della sua vita: mamma Jolanda.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 14:13:00 GMT)

AL Bano CARRISI / Da Romina Power alla musica : "Devo fermarmi - riassettare la macchina" (Matrix Chiambretti) : Al BANO CARRISI è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power. "Ha detto che mi ama ancora? Il mio pensiero non è uguale al suo"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:45:00 GMT)

Allerta Meteo Piemonte : criticità “gialla” per forti temporali - soprattutto sul settore settentrionale e sul VerBano : In vigore anche oggi l’Allerta gialla per i forti temporali previsti sul Piemonte: Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) rende noto che sono attese piogge intense sul settore settentrionale della regione e in particolare sul Verbano. In alcune zone i temporali potrebbero essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Domani rovesci e temporali dovrebbero spostarsi sul sud del Piemonte. Atteso un rapido ...

MADRE MIA - AL Bano CARRISI RACCONTA MAMMA JOLANDA/ Diretta : un amore tormentato alla Romeo e Giulietta : MADRE Mia, il documentario dedicato a JOLANDA, MAMMA di Al BANO CARRISI, va in onda oggi, domenica 10 giugno, in prima serata su Rete 4. Il racconto di una donna, MAMMA e nonna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 21:30:00 GMT)

Franco Carrisi/ Chi è il fratello di Al Bano : "Kocis" ritirato alla vita privata (Madre Mia) : Chi è Franco Carrisi, la sua vita è lo specchio di quella del fratello Al Bano. Ha intrapreso infatti in maniera diversa la carriera comunque da artista anche lui. (Madre Mia)(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:30:00 GMT)

Al Bano : "Romina Power? Mia mamma Jolanda felice che abbiamo riallacciato i rapporti" : Al Bano, intervistato dal settimanale Chi, in edicola questa settimana, ha speso parole dolci per la mamma Jolanda, protagonista di un film-documentario intitolato "Madre mia", in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno: Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia. Alla sua età è ancora inarrestabile e pensa che senza i suoi piatti io possa deperire. Una donna di grandi valori, che è riuscita ...

AL Bano E ROMINA POWER SI RISPOSANO?/ Il gossip dopo la separazione dalla Lecciso : "Tra loro qualcosa di unico" : Al BANO Carrisi e ROMINA POWER si RISPOSANO? Il nuovo gossip dopo la separazione da Loredana Lecciso: ecco le ultime indiscrezioni che fanno impazzire gli estimatori.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:10:00 GMT)

Al Bano e Romina Power si risposano?/ Il gossip dopo la separazione dalla Lecciso : le ultime indiscrezioni : Al Bano Carrisi e Romina Power si risposano? Il nuovo gossip dopo la separazione da Loredana Lecciso: ecco le ultime indiscrezioni che fanno impazzire gli estimatori.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:24:00 GMT)