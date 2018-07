“Aiuto!” Lo squalo si avvicina | panico in mare Ed ecco cosa succede al malcapitato

caffeinamagazine

: NOOOOOOOOO AIUTO NON MI DIRE CHE SI VUOLE SPOSARE PURE JENNIFER !!!! PEGGIO DEL PRES USA DE LO SQUALO E USS INDIANAPOLIS ! - GCugini : NOOOOOOOOO AIUTO NON MI DIRE CHE SI VUOLE SPOSARE PURE JENNIFER !!!! PEGGIO DEL PRES USA DE LO SQUALO E USS INDIANAPOLIS ! -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Brutta avventura, fortunatamente senza conseguenze drammatiche, per Ken Gerke e Dave Barwise, due australiani intenti in una battuta di pesca in kayak a pedali. A bordo delle due imbarcazioni, i due pescatori si sono trovati faccia a faccia con un grandebianco. La scena è stata immortalata con l’action camera che uno dei due aveva portato per registrare i momenti della pesca insieme all’amico. Ma quando i due pescatori si trovavano al largo di Urunga, in Australia, un grandebianco ha circondato le due imbarcazioni e ha dettato Ken Gerke e Dave Barwise nel. Il pescecane, li ha accerchiati a lungo e li ha inseguiti quando hanno provato a spostarsi, come mostra questo estratto dal video originale. Alla fine del filmato, uno dei pescatori riesce a riprendere sott’acqua lo. “Questi predatori vanno ammirati e rispettati – ha ...