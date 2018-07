Aggressione Niccolò Bettarini - gip : amico l'ha salvato dalla morte : Aggressione Niccolò Bettarini, gip: amico l'ha salvato dalla morte Convalidati i fermi e la custodia in carcere per i quattro giovani accusati di aver picchiato e accoltellato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini . Il giudice nell’ordinanza: "Aggressori sapevano di poter produrre conseguenze ...

Niccolò Bettarini accoltellato - le sue prime dichiarazioni dopo l’Aggressione : A pochi giorni dalla terribile aggressione subita all’esterno di un noto locale milanese, Niccolò Bettarini ha rilasciato le sue prime dichiarazioni su quella notte. Parole che sono state raccolte da Tgcom24: “Mi ha dato alcuni buffetti sulla faccia cercando di provocarmi, io ho provato a respingerlo, ma mi sono trovato in mezzo a più di dieci persone e non ho capito più nulla. Sono caduto a terra e quando Zoe è venuta a soccorrermi ...

Zoe - fidanzata di Niccolò Bettarini : prime parole dopo l’Aggressione : Zoe, fidanzata di Niccolò Bettarini, prime parole dopo l’aggressione: “Ecco cosa significa difendere”. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che anche lei è rimasta coinvolta nella rissa Inizia a delinearsi in maniera più chiara la triste vicenda che ha coinvolto Niccolò, il figlio 19enne di Stefano Bettarini e Simona Ventura, accoltellato la notte dell’1 luglio […] L'articolo Zoe, fidanzata di Niccolò Bettarini: ...

Uno dei 4 fermati per l'Aggressione a Niccolò Bettarini : non sapevo chi fosse : Milano, 3 lug. , askanews, 'Non l'ho accoltellato io, non so visto ci è stato. Non sapevo neppure che fosse il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, l'ho saputo solo in carcere. Sono ...

L’Aggressione a Niccolò Bettarini : «Ti ammazziamo perché sei il “figlio di”» : Niccolò Bettarini, 19 anni, primogenito di Simona Ventura e Stefano Bettarini, sta meglio. È stato operato alla mano al Niguarda di Milano, dopo essere stato aggredito, all’alba del primo luglio, all’uscita di una discoteca del centro. L’intervento, fanno sapere dall’ospedale, è «perfettamente riuscito», è durato circa due ore «durante le quali i chirurghi hanno ricostruito il nervo lesionato nell’arto superiore». ...

Biondo scrive a Simona Ventura dopo l'Aggressione di Niccolò Bettarini : «Prego per tuo figlio» : l'aggressione che Niccolò Bettarini , figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, ha subito nella nmotte tra sabato e domenica mattina ha sconvolto tutti. dopo l'intervento di oggi alla mano ...