AGCOM | un nuovo strumento pensato per identificare i call center

(Di giovedì 5 luglio 2018) E’ capitato a tutti di ricevere chiamate indesiderate da parte di operatori che, spacciandosi per aziende importanti, promettono offerte imperdibili in grado di far risparmiare su ogni genere di utenza, dalle bollette dell’energia elettrica e del gas al telefono. Spesso e volentieri, tuttavia, si tratta dei soliti e fastidiosiche hanno come unico scopo quello di tempestare di chiamate persone in tutta Italia attraverso decine di chiamate. Si tratta di un fenomeno che, negli ultimi anni, è cresciuto in maniera esponenziale e che nonostante i provvedimenti presi dalle autorità competenti, non è mai stato del tutto risolto. Non esiste ancora un metodo per liberarsi definitivamente da questo genere di chiamate, ma in compenso l’ha lanciato in questi giorni unper aiutare le persone a scoprire maggiori informazioni al riguardo, ...