ilfattoquotidiano

: Affitti più convenienti con la cedolare secca - Cascavel47 : Affitti più convenienti con la cedolare secca - TutteLeNotizie : Affitti più convenienti con la cedolare secca - scimm77 : @davidealgebris Facciamo i conti gli affitti non pagati dal Pd romano al Comune? Poi passiamo alla collusione tra c… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Si torna a parlare di casa e, in particolare, di. Temi quanto mai attuali soprattutto nelle ultime settimane: le famiglie italiane, infatti, si sono trovate a mettere a budget sia l’acconto dell’Imu che quello della Tasi e, nell’arco di una manciata di giorni, dovranno versare il saldo delle imposte del primo acconto. In questa fase, quindi, è importante avere chiari tutti i cambiamenti normativi e fiscali legati alle spese per la casa. A questo proposito, un recente articolo di Immobiliare.it ha spiegato il funzionamento della, elencando i soggetti che possono contare su un’aliquota più bassa in fase di dichiarazione. Contratti di locazione: quali novità Tutti i proprietari di casa e gli affittuari che si ritrovano a compilare il Modello 730 devono fare particolare attenzione alle ultime novità, conseguenti all’introduzione dellaanche sugli ...